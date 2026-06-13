Mieter bemerken Einbrecher und rufen Polizei: Mann macht einfach weiter

Obwohl Mieter einer Erdgeschosswohnung in Wien Favoriten bereits auf den Dieb aufmerksam wurden und die Polizei alarmierten, ließ der sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte nicht von seinem Vorhaben abhalten.

In der Nacht von Donnerstag, dem 11. Juni auf Freitag, den 12. Juni wurde die Polizei aufgrund eines laufenden Einbruchsdiebstahls im 10. Bezirk alarmiert. Gegen 3.30 Uhr soll sich ein Mann durch ein mit einem Stein eingeschlagenes Küchenfenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung verschafft und diese nach Wertgegenständen durchsucht haben.

Mieter bemerken Dieb und rufen Polizei: 40-Jähriger wühlt unbeirrt weiter

Die anwesenden Mieter wurden durch die verdächtigen Geräusche aufmerksam und verständigten den Notruf. Der Tatverdächtige setzte sein Vorhaben jedoch unbeirrt fort und durchwühlte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte sämtliche Schubladen in Wohnzimmer und Küche. Der auf frischer Tat betretene 40-Jährige Mann algerischer Herkunft wurde vorläufig festgenommen.

Gestohlene Ausweise und Suchtgift sichergestellt

Bei der Personsdurchsuchung fanden die Beamten mehrere gestohlene Ausweise und eine geringe Menge Suchtgift vor und stellten diese sicher. Der Mann wurde wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls, der versuchten Urkundenunterdrückung sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Über eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.