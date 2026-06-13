Heftiger Regenschauer zum Beginn der Vienna Pride

Trotz eines kurzen, aber heftigen Regenschauers zum Auftakt herrscht Top-Stimmung auf der Wiener Ringstraße: Bereits zum 30. Mal zieht die Pride-Parade heute Samstag durch die Stadt.

Heftiger Regenfall, Halbierung der Förderungen, Wegfall wichtiger Sponsoren: All das bringt die tausenden Teilnehmenden der Wiener Regenbodenparade nicht aus der Fassung. Unter dem Motto „Sichtbar seit 1996“ geht die 30.e Parade am heutigen Samstag, den 14. Juni, über die Bühne. Die Regenbogenparade ist Österreichs größte jährliche Demonstration. Was nach einer ausgelassenen Open-Air-Party aussieht, hat einen ernsten Kern: Es ist ein kraftvoller Protest für die immer noch ausstehende Gleichberechtigung der queeren Community.

Seit 12 Uhr in vollem Gange

Der Startschuss fiel um 12 Uhr bei heftigem Regen auf dem Rathausplatz. Von dort aus zog die Parade entgegen der Fahrtrichtung über die Ringstraße. Der Zug passierte dabei wichtige Stationen wie das Parlament, den Heldenplatz, die Oper, den Stubenring, die Urania sowie den Schwedenplatz. Über den Franz-Josefs-Kai und das Schottentor geht es schließlich zurück zum Ausgangspunkt auf dem Rathausplatz, wo das Event in die anschließende „Pride Celebration“ übergeht.

©5 Minuten Im Vorjahr waren über 300.000 Teilnehmer dabei. Auch heuer könnte die Besucherzahl ähnlich aussehen.

Vienna Pride fällt Sparstift zum Opfer

Dieses Jahr steht die Demonstration allerdings unter dem Zeichen des Rotstifts: Wegen Budgetkürzungen hat die Stadt Wien die Förderung für die Pride auf rund 350.000 Euro fast halbiert. Erschwerend kommt hinzu, dass namhafte internationale Sponsoren wie Durex und Absolut Vodka weggefallen sind, was den finanziellen Druck auf die Organisation weiter erhöht. Vor zwei Jahren gab es bei der Pride noch insgesamt 51 Sponsoren, jetzt sind es nur noch 43.

Pride auch live im TV zu sehen

Wer nicht selbst vor Ort sein kann, verpasst trotzdem nichts: Der ORF überträgt die Parade live. Am Samstagabend liefern dann Fanny Stapf und Grazia Patricia auf ORF 1 das große Finale: Die 45-minütige Highlight-Show „Regenbogenparade 26 – Pride and Party“ fasst die besten Momente und Höhepunkte des Tages zusammen.