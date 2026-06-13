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Bild auf 5min.at zeigt: Bundeskanzler Stocker empfing ÖFB-Legenden im Kanzleramt
Bundeskanzler Christian Stocker hat die ehemaligen Nationalspieler Toni Polster, Andreas Ivanschitz, Michael Konsel, Robert Pecl, Toni Pfeffer und Peter Stöger im Kanzleramt empfangen.
Wien
13/06/2026
WM-Fieber

Bundeskanzler Stocker traf rot-weiß-rote Fußball-Ikonen

Hoher Besuch im Bundeskanzleramt: Bundeskanzler Christian Stocker hat sich am Freitagnachmittag mit rot-weiß-roten Fußball-Ikonen getroffen und dabei auch seine Prognose für die WM-Gruppenphase verraten.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)
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Anlässlich der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft gab es im Bundeskanzleramt am Freitagnachmittag ein sportliches Treffen. Bundeskanzler Christian Stocker bat sechs Legenden des österreichischen Fußballs zu sich. Mit dabei waren die ehemaligen Nationalspieler Toni Polster, Andreas Ivanschitz, Michael Konsel, Robert Pecl, Toni Pfeffer und Peter Stöger. Neben Gesprächen über unvergessliche Erfolge vergangener Zeiten durfte auch eine Runde am „Wuzzler“ nicht fehlen.

Die „2-1-0-Formel“ für den Aufstieg

Mit Blick auf die anstehenden WM-Duelle der aktuellen ÖFB-Elf zeigte sich der Bundeskanzler sehr optimistisch und gab seinen persönlichen Tipp ab. Dieser folgt seiner „2-1-0-Formel“: Stocker tippt für die Gruppenphase auf zwei Siege, ein Unentschieden und null Niederlagen für Österreich. Er zeigte sich überzeugt, dass das Nationalteam unter dem aktuellen Stab ein neues Kapitel Fußballgeschichte schreiben könne.

Unterschriebene Bälle für den guten Zweck

Das Treffen stand auch im Zeichen der Solidarität: Die ehemaligen Nationalkicker unterschrieben vor Ort fünf WM-Bälle. Diese gehen als Spende an die inklusive Initiative SPIELERPASS, bei der Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam Fußball spielen und Barrieren abbauen.

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