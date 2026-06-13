Auf Liebes-Mission: Wiener Koala-Mädchen sucht Mann in Belgien

Große Reise für ein kleines Tier: Der erste im Tiergarten Schönbrunn geborene Koala hat Österreich verlassen. Im belgischen Zoo Planckendael wartet bereits ein passendes Männchen auf die Wienerin.

Große Aufregung im Tiergarten Schönbrunn und am Flughafen Wien: Das sechsjährige Koala-Weibchen Millaa Millaa hat am Freitag ihr Gehege in Wien verlassen und ist offiziell nach Belgien umgezogen. Für den Wiener Zoo war die Bärin ein historisches Highlight. Über die Social-Media-Kanäle hieß es vom Tierpark erfreut: „2020 war ein besonderes Jahr für uns: Der erste Koala-Nachwuchs in unserer Geschichte wurde geboren. Heute hat das Weibchen sein neues Zuhause im Zoo Planckendael bezogen.“ Der Grund für den Umzug ist ein internationales Erhaltungszuchtprogramm, da in Belgien ein passendes Männchen auf Millaa Millaa wartet.

Im Passagierbereich nach Brüssel

Um dem Tier den Transport so angenehm wie möglich zu machen, gab es eine logistische Meisterleistung. „Dank einer Sondergenehmigung der Austrian Airlines durfte das Koala-Weibchen in einer Transportbox im Passagierbereich des Flugzeugs reisen“, so der Tiergarten. Begleitet wurde sie von ihrer vertrauten Pflegerin Gerlinde, die noch einige Tage in Belgien bleibt, um die Eingewöhnung zu unterstützen.

Flug einfach verschlafen

Die Austrian Airlines (AUA) zeigten sich via Facebook ebenfalls begeistert von ihrem „ganz besonderen Passagier“. Allzu anstrengend war die Reise für den tierischen Fluggast aber ohnehin nicht, wie die Fluglinie verriet: „Den Flug hat Millaa Millaa größtenteils verschlafen – denn Koalas ruhen bis zu 22 Stunden täglich. Sie ist wohlbehalten in ihrem neuen Zuhause [..] angekommen.“