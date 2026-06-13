Sonne, Wolken und Wind: So wird das Wetter an Vatertag in Wien

Wer am morgigen Sonntag, dem 14. Juni 2026, einen Ausflug mit dem Papa zum Vatertag in Wien plant, darf sich auf ein weitgehend freundliches Wetter freuen. Die Meteorologen von GeoSphere Austria prognostizieren für den Feiertag ein Wechselspiel am Himmel. Laut den Experten dürfen sich die Wiener zu Beginn auf beste Bedingungen verlassen: „Nach einem recht sonnigen Start ziehen bald wieder Wolken über die Stadt. Die Schauerneigung bleibt dabei aber gering und insgesamt überwiegt auch der freundliche und sonnige Eindruck“. Nach milden Frühtemperaturen um die 15 Grad klettert das Thermometer im Laufe des Sonntags auf angenehme Tageshöchsttemperaturen um 24 Grad.