Ihre Aussage war eindeutig: „Den Trainer, meinen Landsmann Ralf Rangnick, hab ich mir wirklich angeguckt. Der hat einen super Charakter und ist ein Super-Typ. Und sorry – die ÖFB-Asse wären wirklich ohne den gar nicht für die Endrunde nominiert worden. Ralle wird auch weiter beim ÖFB bleiben und die werden also auch noch mal eine Quali gewinnen, aber nicht die Weltmeisterschaft“. Nun ja. Die Entwicklung gab Lilo nun Recht, Rangnick bleibt ÖFB-Teamchef, wie am Samstag öffentlich wurde. Aber haben seine Jungs nun vielleicht doch gegen Messi und Argentinien im zweiten Gruppenspiel die Oberhand? „Nein“, wiederholt die Siegburger Magierin, die einfach auf ihren Lionel Messi nichts kommen lässt. Aber nicht traurig sein die Buam, denn Lilo unkt weiter: „Die haben mit Ralf einfach den Besten, der holt alles aus der Mannschaft raus, ohne jemand zu übersehen.“ Na bitte danke.

©zVg Während Lilo die Rangnick-Verlängerung richtig vorausgesagt hat, glaubt sie im zweiten WM-Gruppenspiel nicht an eine Überraschung gegen Argentinien.