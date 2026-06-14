150 gratis Sportkurse bei „Bewegt im Park“ in Wien
Am morgigen Montag, den 15. Juni, geht's los: Unter freiem Himmel und unabhängig vom Wetter gibt es insgesamt 150 kostenlose Sportkurse in Wien.
Bereits zum zehnten Mal findet ab 15. Juni das Programm „Bewegt im Park“ statt. Dabei sind unterschiedlichste Sportarten vertreten, von Yoga und Pilates über Beachvolleyball und Quidditch bis hin zu Zumba und Dance-Workouts.
Österreichweit immer beliebter
Alle Kurse finden im Freien statt, eine Anmeldung braucht es nicht. Nicht nur in Wien ist das Projekt beliebt, auch in den restlichen Bundesländern. Seit der Premiere im Jahr 2017 mit 26.400 Teilnehmenden verzeichnet das Projekt ein kontinuierliches Wachstum. Trotz widriger Wetterbedingungen im Sommer 2025 wurde mit mehr als 134.000 sportlich Aktiven ein neuer Höchstwert erreicht. Dieser Erfolg bestätigt das etablierte Konzept: Das Angebot ist alters- und fitnessübergreifend gestaltet. Zudem bieten die variierenden Kurszeiten maximale Flexibilität für jede Tagesplanung – sei es auf dem Weg zur Arbeit, als Nachmittagsprogramm oder als sportlicher Treffpunkt am Abend.
Auch für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt es Angebote
Sport für alle! Deshalb gibt es im Programm auch barrierefreie Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen. Ermöglicht wird dieses großartige Projekt durch eine starke Partnerschaft: Die Sportverbände, der Dachverband der Sozialversicherungsträger, die ÖGK, das Sportministerium und die Wiener Gesundheitsförderung ziehen hier an einem Strang. Heuer gibt es österreichweit insgesamt 713 Bewegungskurse.