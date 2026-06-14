Keine Elternzeit: Jungvater geht vor Gericht

Während in Österreich immer noch kaum Männer ihre Berufstätigkeit für die Betreuung ihrer Kinder unterbrechen, musste ein Jungvater aus Wien jetzt genau deswegen vor Gericht ziehen. Eine Elternzeit wird ihm vom Chef verwehrt.

Der Jungvater erhält nach hartem Ringen eine Abfindung in Höhe von 53.600 Euro brutto. Mittlerweile hat er auch einen neuen Job gefunden.

Der Jungvater erhält nach hartem Ringen eine Abfindung in Höhe von 53.600 Euro brutto. Mittlerweile hat er auch einen neuen Job gefunden.

Nachdem ein Arbeitgeber den Wunsch eines Vaters auf Elternteilzeit nach der Karenz abgelehnt hatte, klagte die Arbeiterkammer erfolgreich auf eine hohe Abfindung. Nach zehn erfolgreichen Jahren als Einrichtungsplaner in Wien galt Paul R. laut Berichten der „Krone“ als designierter Nachfolger seines Chefs. Das engere, teils private Verhältnis kühlte jedoch im Jahr 2022 schlagartig ab, als R. seine Vaterschaft bekannt gab. Ab diesem Zeitpunkt wurde der einstige Vorzeigemitarbeiter vom Management nur noch als Problemfall behandelt.

Forderung nach Elternzeit im Ausmaß von 30 Wochenstunden

Ein Anspruch auf Elternteilzeit im Ausmaß von 30 Wochenstunden wurde Paul R. nach seiner neunmonatigen Karenz verweigert. Die Arbeitgeberseite argumentierte, die Tätigkeit lasse sich organisatorisch nur als Vollzeitstelle abbilden. Dem widerspricht jedoch der Umstand, dass seine Vertretung während der Karenzzeit selbst in Teilzeit beschäftigt war. Die Argumentation des Betriebs erscheint vor diesem Hintergrund inkonsistent und deutet darauf hin, dass die Vaterschaft des Mitarbeiters der tatsächliche Ausschlagfaktor für die Ablehnung war.

Arbeiterkammer erkämpft hohe Abfindung für Familienvater

Elternzeit für Väter darf ein Betrieb nur aus sachlichen Gründen, was laut AK hier nicht der Fall war. Paul R. zog daher vor Gericht. Der Fall wurde letztlich durch einen Vergleich gelöst: Nach der einvernehmlichen Trennung vom Unternehmen wurde Paul R. eine Brutto-Abgangsentschädigung von 53.600 Euro zugesprochen. Mittlerweile hat er beruflich neu Fuß gefasst – in einem Betrieb, der ihn auch als Vater schätzt und unterstützt.