Karl-Marx-Hof: „Der Gemeindebau der NS-Zeit“

Im Rahmen des Erinnerungsprojekts „Der Gemeindebau in der NS-Zeit“ wurde am Karl-Marx-Hof eine neue Gedenktafel enthüllt. Das Datum am heutigen 14. Juni ist bewusst gewählt.

Eine neue Gedenktafel am Karl-Marx-Hof im 19. Wiener Gemeindebezirk erinnert an vertriebene und ermordete Bewohnerinnen und Bewohner während der NS-Zeit. Das Datum ist bewusst gewählt: Denn am 14. Juni 1938 begann die Delogierung jüdischer Bewohner aus den Wiener Gemeindebauten durch die Nationalsozialisten.

Gedenktafel erinnert an 46 Opfer, die im Karl-Marx-Hof lebten

Zu dieser Zeit wohnten im Karl-Marx-Hof 212 Menschen mit jüdischen Wurzeln. Sie mussten ihre Wohnungen innerhalb einer Kündigungsfrist von zwei Wochen verlassen. Knapp zwei Drittel haben die NS-Zeit überlebt, bei 67 Personen konnte die Flucht rekonstruiert werden. Viele hingegen wurden interniert, in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert und wurden Opfer der Shoah. Die Gedenktafel erinnert an insgesamt 46 Jüdinnen und Juden, die im Karl-Marx-Hof gelebt haben und bis 1945 durch die Nationalsozialisten ermordet wurden. Grundlage dafür ist die umfassende Forschungsarbeit „Der Gemeindebau in der NS-Zeit“ des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW), die zwischen 2022 und 2025 im Auftrag von Wiener Wohnen durchgeführt wurde.

„Der Gemeindebau war und ist seinen Bewohnerinnen und Bewohnern immer mehr als nur Wohnraum – er war Lebensmittelpunkt, Heimat und Schutzraum. Umso wichtiger ist es, auch die dunklen Kapitel dieser Geschichte sichtbar zu machen. Die neue Gedenktafel erinnert an Menschen, die entrechtet, vertrieben und ermordet wurden. Denn Erinnerung braucht konkrete Orte und konkrete Namen.“ Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch

Wurden damals systematisch aus ihren Wohnungen vetrieben

„Mit Beschluss vom 14. Juni 1938 haben die Nationalsozialisten tausende jüdische Mieterinnen und Mieter systematisch aus ihren Gemeindewohnungen vertrieben. Hinter jeder Delogierung stand ein menschliches Schicksal, das leider oftmals in der Ermordung endete. Die Forschung hat viele dieser Geschichten wieder sichtbar gemacht. Mit der Gedenktafel geben wir den vertriebenen und ermordeten Frauen, Männer und Kinder vom Karl-Marx-Hof ihre Namen und ihren Platz in der Erinnerung zurück“, so Wiener-Wohnen-Vizedirektor Johannes Pritz.

Stadtführungen gegen das Vergessen

Das Forschungs- und Erinnerungsprojekt „Der Gemeindebau in der NS-Zeit“ umfasste neben der wissenschaftlichen Aufarbeitung auch Publikationen, Ausstellungen, Gedenkveranstaltungen und geführte Stadtrundgänge durch verschiedene Wiener Bezirke. Die 2025 gestarteten Stadtführungen stießen auf außergewöhnlich großes Interesse: Rund 850 Wienerinnen und Wiener nahmen im Vorjahr an den Touren teil. Aufgrund der großen Nachfrage werden nun zusätzliche Rundgänge angeboten. Neu im Programm ist erstmals ein Rundgang durch den 12. Bezirk.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 10:07 Uhr aktualisiert