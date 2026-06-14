E-Scooter kollidiert mit Auto: Zwei Buben zu Boden geschleudert

In Wien Donaustadt ist es am gestrigen Samstag zu einem Zusammenstoß eines E-Scooters mit einem Auto gekommen. Dabei wurden die beiden Scooter-Fahrer, 12 und 14 Jahre alt, verletzt.

Beide Buben wurden verletzt: Der 14-Jährige erlitt Abschürfungen und Prellungen, der 12-Jährige, der keinen Helm trug, erlitt Kopfverletzungen.

Beide Buben wurden verletzt: Der 14-Jährige erlitt Abschürfungen und Prellungen, der 12-Jährige, der keinen Helm trug, erlitt Kopfverletzungen.

Gestern Mittag, den 13. Juni 2026, kam es in Wien-Donaustadt zu einem Verkehrsunfall, als

zwei Jugendliche auf einem E-Scooter mit einem Auto kollidierten. Laut ersten Zeugenaussagen kam es zu dem Zusammenstoß, als der Auto von der Donaustadtstraße in die Bernoullistraße abbog und der 14-jährige Lenker des E-Scooters mit seinem 12-jährigen Mitfahrer den dortigen Schutzweg befuhr.

12-Jähriger erleidet Kopfverletzungen

Durch den Aufprall wurden die Buben zu Boden geschleudert. Der 14-Jährige erlitt Abschürfungen und Prellungen, der 12-Jährige, der keinen Helm trug, erlitt Kopfverletzungen. Die Jugendlichen wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Autolenker bleibt unverletzt

Der Lenker des Autos blieb bei dem Vorfall unverletzt. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 14-Jährige, seine Obsorgeberechtigte und die Obsorgeberechtigte des 12-Jährigen wurden aufgrund mehrerer verwaltungsrechtlicher Übertretungen angezeigt. Weitere Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos der Landesverkehrsabteilung Wien sind im Gange.