Betrunkener Mann (50) bedrohte Einsatzkräfte mit einer Glasflasche

Ein Rettungseinsatz in Wien-Favoriten eskalierte am späten Freitagnachmittag, als ein scheinbar schwer alkoholisierter Mann die Einsatzkräfte attackierte, wie die LPD Wien berichtet.

Passanten hatten den 50-jährigen Slowaken zuvor reglos auf einer Parkbank bemerkt und die Rettung verständigt. Als die Sanitäter Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten wollten, erwachte der Mann und reagierte sofort aggressiv, indem er das Rettungsteam beschimpfte und bespuckte. In der Folge zerschlug er eine mitgeführte Glasflasche und bedrohte die Einsatzkräfte mit dem abgebrochenen Flaschenhals, während er gleichzeitig Stichbewegungen in deren Richtung ausführte.

Waffenverbot lag bereits vor

Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit schritten ein und nahmen den Angreifer, gegen den bereits ein behördliches Waffenverbot vorliegt, vorläufig fest. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie wegen aggressiven Verhaltens, ungebührlicher Lärmerregung und Verletzung des öffentlichen Anstandes verantworten.