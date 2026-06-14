Supermarkt-Mitarbeiter stoppt Diebinnen – dann wird er gebissen

In Wien-Landstraße wurde am Samstag ein Supermarkt-Mitarbeiter leicht verletzt. Zwei Frauen sollen Waren um 150 Euro stehlen haben wollen, dann kam es im Kassenbereich zum Gerangel.

In Wien-Landstraße sollen zwei Frauen Waren um 150 Euro stehlen haben wollen. Als Mitarbeiter sie stoppten, eskalierte die Situation: Eine Verdächtige biss einen Mitarbeiter in den Arm.

In Wien-Landstraße sollen zwei Frauen Waren um 150 Euro stehlen haben wollen. Als Mitarbeiter sie stoppten, eskalierte die Situation: Eine Verdächtige biss einen Mitarbeiter in den Arm.

Am Samstagvormittag, dem 13. Juni 2026, wurde die Polizei zu einem Supermarkt in Wien-Landstraße gerufen. Grund dafür war ein mutmaßlicher Ladendiebstahl. Zwei Frauen sollen versucht haben, Waren im Gesamtwert von 150 Euro zu stehlen. Die beiden Frauen sollen jeweils mit einer gefüllten Einkaufstasche den Kassenbereich passiert haben, ohne zu bezahlen. Mitarbeiter der Filiale hielten sie daraufhin an. Laut Polizei wehrten sich die mutmaßlichen Ladendiebinnen jedoch heftig.

Gerangel in der Filiale

Im Zuge des Gerangels konnte sich eine der Frauen losreißen. Sie ließ ihre Tasche zu Boden fallen und flüchtete ohne Beute. Die zweite Tatverdächtige blieb laut Polizei weiterhin unkooperativ und aggressiv. Dabei biss die Frau einen Mitarbeiter in den Arm. Er wurde dadurch leicht verletzt. Beamte der Polizeiinspektion Fiakerplatz nahmen die 35-Jährige, eine slowakische Staatsangehörige, vorläufig fest.

Anzeige auf freiem Fuß

Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass die 35-Jährige keinen aufrechten Wohnsitz im Bundesgebiet hat. Außerdem ist sie laut Polizei bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 35-Jährige wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Wien.