Mutiges Einschreiten: Familienvater überwältigt Räuber in Postfiliale

Bei einem Raubüberfall auf eine Postfiliale in Wien-Döbling am vergangenen Dienstag wurde ein zufällig anwesender Familienvater zum Helden. Durch sein mutiges Einschreiten konnte Schlimmeres verhindert werden.

In Wien Döbling stürmte ein Maskierter die Postfiliale und bedrohte die dort anwesenden Angestellten mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe. Ein 39-Jähriger konnte ihn stoppen.

In Wien Döbling stürmte ein Maskierter die Postfiliale und bedrohte die dort anwesenden Angestellten mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe. Ein 39-Jähriger konnte ihn stoppen.

Eigentlich wollte er nur einen Brief abholen, dann war Familienvater Konrad C. aber auch schon mitten im Geschehen: In Wien Döbling stürmte ein Maskierter die Postfiliale und bedrohte die dort anwesenden Angestellten mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe.

Angestellte mit echt aussehender Schusswaffe bedroht

Trotz bereits erbeuteter zwei Geldsäcke verlangte der Räuber nach mehr – eine Gier, die ihm letztlich das Handwerk legte. Noch bevor der Täter das Gebäude verlassen konnte, wurde sein Fluchtversuch vereitelt: Der Augenzeuge Konrad C. bewies in dieser brenzligen Situation großen Mut und stoppte ihn vor Ort.

„Kunden lagen am Boden, Mitarbeiter hatten Angst“

Gegenüber der „Heute“ berichtet der 39-Jährige: „Als ich hineinkam, sah ich eine völlig surreale Situation. Kunden lagen eingeschüchtert am Boden, die Mitarbeiter hatten panische Angst. Dann bemerkte ich einen Mann mit Gummimaske und Pistole in der Hand“.

Wartete auf günstige Situation, um einzuschreiten

Zuerst sicherte Konrad C. den Außenbereich, indem er Kunden vor der Gefahr warnte und am Betreten der Postfiliale hinderte. Danach beobachtete er die Situation durch die Glastüren, um auf eine Gelegenheit zum Einschreiten zu warten. Die kam dann auch.

Riss den Täter zu Boden

Beim Eintreffen Polizeistreifen versuchte der Räuber, die Filiale zu verlassen. Die Waffe hielt er dabei hinter seinem Rücken verborgen, erzählt Konrad im „Heute“-Gespräch. Genau da griff der Augenzeuge ein: „Als sich die Gelegenheit ergab, riss ich ihn zu Boden und verhinderte, dass er die Waffe einsetzen konnte“, schildert er. Gemeinsam mit der Polizei konnte der Räuber schließlich überwältigt werden. Er wurde daraufhin festgenommen.