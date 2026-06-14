Bis zu 35 Grad: In Wien wird es in den nächsten Tagen heiß

Ein wilder Mix aus Sonne, Wolken und Hitze steht den Wienern bevor. Nach ein paar milden Tagen klettert das Quecksilber zur Wochenmitte nach oben.

Nach einem wechselhaften Start in die Woche knackt Wien am Freitag voraussichtlich die 35-Grad-Marke.

Nach einem wechselhaften Start in die Woche knackt Wien am Freitag voraussichtlich die 35-Grad-Marke.

Wer heute am Sonntag noch über die Wolken jammert, wird sich bald nach Abkühlung sehnen. Zwar lockert die Bewölkung laut GeoSphere Austria heute immer wieder auf und es bleibt „meist im Nachmittagsverlauf trocken“ bei 23 Grad, doch die kommenden Tage werden noch wärmer.

Wochenstart bringt viel Sonne

Am Montag erwartet die Wiener ein Mix aus Sonne und Wolken. „Nur in Einzelfällen könnten Quellwolken für kurze, leichte Regenschauer sorgen“, betonen die Meteorologen. Bei mäßigem Westwind pendeln sich die Höchstwerte erneut bei 23 Grad ein. Der Dienstag zeigt sich dann bereits „überwiegend sonnig“, erst am späten Nachmittag ziehen ein paar Wolkenfelder auf. Das Thermometer klettert auf bis zu 26 Grad.

Gewitter und 35 Grad am Freitag

Ab der Wochenmitte wird es hochsommerlich: Am Mittwoch knacken wir trotz dichterer Wolken am Vormittag fast die 30-Grad-Marke (bis zu 29 Grad). Richtig ungemütlich schwül wird es am Donnerstag: Nach einem sonnigen Start steigt am Nachmittag die „Schauer- und Gewitterneigung deutlich an“. Dazu wird es mit bis zu 33 Grad drückend heiß. Der absolute Höhepunkt folgt am Freitag: Die Experten prognostizieren einen „wolkenlos und sehr heiß“ verlaufenden Tag. In der Wiener Innenstadt sind dann Temperaturen von bis zu 35 Grad möglich.