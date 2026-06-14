Alte WU Wien: Eine der größten Asbestsanierungen Österreichs läuft

Auf dem Areal der Alten WU und in Wien-Alsergrund wird derzeit tonnenweise Giftmüll entfernt. Um Platz für den neuen Mega-Bildungscampus zu machen, müssen über 100 Spezialisten arbeiten.

Auf dem weitläufigen Areal der ehemaligen Alten Wirtschaftsuniversität und dem angrenzenden Biologiezentrum in Wien-Alsergrund läuft aktuell eine umfassende Asbestsanierung. Die Maßnahmen sind die zwingende Voraussetzung für den dort geplanten, neuen Bildungscampus, dessen Baubeginn für das Jahr 2028 angesetzt ist. In den 1970er-Jahren galt Asbest noch als echter „Wunderbaustoff“ und wurde überall verbaut. Eine Freisetzung und das anschließende Einatmen der Fasern kann jedoch schwere Krankheiten wie Lungenkrebs verursachen. Der krebserregende Stoff befindet sich in unzähligen Teilen des Gebäudes. Für die Zehntausenden ehemaligen Studierenden und Lehrenden besteht laut Fachleuten aber rückwirkend keine Gefahr, da der Asbest im unbeschädigten Zustand im Material gebunden war, heißt es in einem Bericht vom ORF.

Hochsicherheitstrakt mit Schleusen und Unterdruck

Um bei den aktuellen Arbeiten eine Gefährdung der Bevölkerung und der Umwelt absolut auszuschließen, gelten auf der Baustelle Sicherheitsmaßnahmen. Mehr als 100 Spezialkräfte sind in Schutzanzügen und mit schweren Atemschutzmasken im Einsatz. Die betroffenen Räume sind komplett luftdicht abgeschottet und stehen unter permanentem Unterdruck. Eine spezielle Luftabsaugung samt High-Tech-Filtern sorgt dafür, dass keine Fasern nach außen dringen können. Das belastete Material wird noch im Raum luftdicht verpackt. Wie Projektleiter Stefan Ehrenberger (BIG) gegenüber dem ORF betont, wird nach der Sanierung kontrolliert: Erst wenn umfassende Luftmessungen völlig unauffällige Werte zeigen, erfolgt die endgültige Freigabe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 17:08 Uhr aktualisiert