/ ©Instagram Casaschuk
Neu eröffnet: Familie Molcho bringt Mexiko-Vibes nach Wien
Sand unter den Füßen, entspannte Beats und frisches mexikanisches Streetfood: Direkt am Wasser hat ein neuer Hotspot aufgemacht.
Am Wiener Donaukanal: Die Familie Molcho, die mit ihrem Lokal NENI am Wasser (dem ehemaligen Tel Aviv Beach) ohnehin zu den absoluten Fixsternen der Wiener Gastroszene gehört, hat ein neues Konzept gestartet: Das Casa Schuk.
Tacos, Cocktails und Sandstrand am Donaukanal
„Im CasaSchuk erwarten euch mexikanisches Streetfood, erfrischende Cocktails, entspannte Beats und Sand unter den Füßen“, so die Betreiber. Auf der Karte stehen Tacos, sowie erfrischende Cocktails. Das Casa Schuk hat von Mittwoch bis Samstag jeweils von 16 bis 22 Uhr geöffnet – nur bei Schönwetter.
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