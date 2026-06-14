Sonne, Wolken und Wind: Das bringt der morgige Montag in Wien

Für den morgigen Montag, dem 15. Juni 2026, prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria für die Bundeshauptstadt ein wechselhaftes, aber durchaus freundliches Wetter. Laut der Prognose müssen sich die Wiener auf einen Mix am Himmel einstellen: „Teils sonnig, teils aber auch bewölkt geht es durch den Tag.“ Große Regenmengen sind für den morgigen Wochenstart nicht in Sicht, denn „nur in Einzelfällen könnten Quellwolken für kurze, leichte Regenschauer sorgen“, so die Experten der GeoSphere. Das Thermometer startet in den frühen Morgenstunden mit Frühtemperaturen um 14 Grad. Im Laufe des Tages erreichen die Tageshöchsttemperaturen 23 Grad.