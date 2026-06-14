Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
auf dem bild von 5min.at sieht man wien.
Am morgigen Montag erwartet die Bundeshauptstadt ein Mix aus Sonne und Wolken bei maximal 23 Grad.
Wien
14/06/2026
Wetterprognose

Sonne, Wolken und Wind: Das bringt der morgige Montag in Wien

Ein Blick auf die Wetterkarte für den morgigen Montag, 15. Juni 2026. Es wird in Wien wechselhaft, aber überwiegend trocken. Hier ist die detaillierte Vorschau der GeoSphere.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Für den morgigen Montag, dem 15. Juni 2026, prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria für die Bundeshauptstadt ein wechselhaftes, aber durchaus freundliches Wetter. Laut der Prognose müssen sich die Wiener auf einen Mix am Himmel einstellen: „Teils sonnig, teils aber auch bewölkt geht es durch den Tag.“ Große Regenmengen sind für den morgigen Wochenstart nicht in Sicht, denn „nur in Einzelfällen könnten Quellwolken für kurze, leichte Regenschauer sorgen“, so die Experten der GeoSphere. Das Thermometer startet in den frühen Morgenstunden mit Frühtemperaturen um 14 Grad. Im Laufe des Tages erreichen die Tageshöchsttemperaturen 23 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: