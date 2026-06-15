„Ganz oder gar nicht“: Wiener wird Vater, dann ändert sich alles

Wie die Arbeiterkammer (AK) Wien nun berichtet, war Paul R. über zehn Jahre als Einrichtungsberater und -planer in einem exklusiven Einrichtungshaus tätig. Als er Vater wurde, sollte sich aber alles ändern.

Paul R. musste sogar zur Arbeiterkammer (AK) gehen und sich Hilfe bei den Experten holen.

Paul R. musste sogar zur Arbeiterkammer (AK) gehen und sich Hilfe bei den Experten holen.

Eigentlich hatte der Einrichtungsberater ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Chef. Dieser hatte ihn sogar als Nachfolger betrachtet und ihn zu privaten Feiern eingeladen. Schon als R. seinem Chef von der Schwangerschaft erzählte, kühlte das Verhältnis ab. Spätestens mit der Geburt seiner Tochter, war dann endgültig Schluss. Wie die AK erklärt, habe man dem Wiener gesagt, er soll entweder „ganz oder gar nicht arbeiten kommen“.

Grund nur vorgeschoben? Karenzvertretung arbeitete in Teilzeit

R. ging dennoch in Karenz und wollte neun Monate später in Elternteilzeit für 30 Stunden zurückkehren. Da der Betrieb weniger als 20 Mitarbeiter hat, bestand zwar kein Rechtsanspruch auf Elternteilzeit, eine Vereinbarung wäre aber möglich gewesen, wenn der Arbeitgeber keine sachlichen Gründe dagegen vorbringen kann. Die Begründung des Arbeitgebers: Der Job könne nur in Vollzeit ausgeübt werden. „Dass der Grund nur vorgeschoben war, zeigte auch seine bisherige Karenzvertretung: Sie arbeitete in Teilzeit“, so die AK-Experten weiter.

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Einrichtungsberater hat nun einen neuen Job

Daher ging er eben zur Arbeiterkammer und klagte mit Hilfe der Experten sein Recht ein. Das Verfahren endete schließlich mit einem Vergleich. Das Arbeitsverhältnis wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, gleichzeitig erhielt R. eine freiwillige Abgangsentschädigung von über 53.600 Euro brutto. Und die Geschichte hat noch ein Happy End: Der Einrichtungsberater hat mittlerweile nämlich einen neuen Job gefunden – „in einem Unternehmen, das ihn auch als Vater schätzt“, berichtet die AK abschließend.