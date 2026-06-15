Irre Flucht mit 230 km/h: Angetrunkener Raser hielt sich für „Rennchampion“

Zu Szenen wie aus einem Film kamen am Sonntag in Wien. Ein Autofahrer flüchtete vor der Polizei und bezeichnete sich schlussendlich als Rennchampion....

Polizisten der Polizeiinspektion Kopernikusgasse, 6. Wiener Bezirk, wurden am 14. Juni 2026, gegen 06:30 Uhr, im Rahmen ihres Streifendienstes in der Faulmanngasse auf einen Pkw aufmerksam und beabsichtigten, diesen einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle zu unterziehen.

Passanten mussten zur Seite springen

Der Lenker entzog sich jedoch der Anhaltung und flüchtete mit teilweise bis zu 160 km/h über mehrere Straßenzüge der Bezirke Wieden und Favoriten. Dabei missachtete er zahlreiche rote Ampeln und Verkehrszeichen, benutzte Busspuren, fuhr entgegen vorgeschriebener Fahrtrichtungen und gefährdete durch seine Fahrweise wiederholt andere Verkehrsteilnehmer, darunter Fahrzeuglenker und Fußgänger im Bereich von Schutzwegen, Radfahranlagen sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen. Fahrzeuglenker mussten abrupt abbremsen oder ausweichen, Passanten zur Seite springen.

Mit 230 km/h auf der A2

Die Flucht führte schließlich über den Verteilerkreis auf die Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz. Dort erreichte der Pkw Geschwindigkeiten von bis zu 230 km/h. Im Bereich der Ausfahrt IZ Süd/Nord wechselte der Lenker bei weiterhin hoher Geschwindigkeit abrupt mehrere Fahrstreifen und querte den gesamten Fahrbahnbereich zwischen fahrenden Fahrzeugen. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten sofort abbremsen und Ausweichmanöver durchführen. Dadurch dürfte ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit einer Vielzahl an Beteiligten nur knapp verhindert worden sein.

Er fuhr dann in einen Zaun

Die Verfolgung wurde im Industriegebiet fortgesetzt. Dort missachtete der Lenker erneut rote Ampeln. Auf dem Firmengelände eines Autohauses gelang es Einsatzkräften der Polizeiinspektionen Kopernikusgasse und Viktor-Christ-Gasse schließlich, dem Pkw den Fluchtweg zu versperren. Der Lenker wich daraufhin über einen Feldweg aus und kollidierte ungebremst mit einem Zaun. Der Pkw kam aufgrund der Beschädigungen zum Stillstand und war nicht mehr fahrfähig.

Zahlreiche Strafen

Der Lenker, ein 39-jähriger Russe, sowie zwei Mitfahrer wurden vorläufig festgenommen. Beim 39-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von 0,44 Promille festgestellt. Zudem bestand der Verdacht einer Suchtgiftbeeinträchtigung. Eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte der Mann allerdings. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass für den Pkw keine aufrechte Zulassung bestand. Gegen den 39-Jährigen lagen zudem offene Verwaltungsstrafen in Höhe von rund 22.000 Euro vor. Weiters wurde ein Joint sichergestellt.

„Absoluter Rennchampion“

Auf sein Verhalten angesprochen, gab der Fahrer an, er sei ein „absoluter Rennchampion“. Zudem zeigte er sich überrascht über die Fahrleistung der Polizei und erklärte, nicht damit gerechnet zu haben, an diesem Tag eingeholt zu werden. Der 39-Jährige wurde wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit, des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen (ein Zusammenhang mit dem Zulassungsbesitzer konnte nicht hergestellt werden) sowie zahlreicher verkehrsrechtlicher Übertretungen angezeigt.