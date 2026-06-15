Nach dem Konzert: Zucchero feierte in Wien weiter

Nach seinem umjubelten Auftritt in der Wiener Stadthalle war für Musiklegende Zucchero noch lange nicht Schluss. Der italienische Blues- und Rockstar, der im Rahmen seiner aktuellen Tour in Wien gastierte, nutzte den Abend für ein privates Treffen mit Freunden und Landsleuten.

Lust auf Pizza

Statt direkt ins Hotel zu fahren, zog es den Sänger in ein bekanntes italienisches Lokal der Bundeshauptstadt. Dort ließ er den Konzerttag in entspannter Atmosphäre ausklingen, genoss italienische Spezialitäten und nahm sich Zeit für persönliche Gespräche. Fotos des Treffens wurden später auch über die Social-Media-Kanäle des Lokals veröffentlicht.

Wien als Stopp der Welttournee

Zucchero zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten italienischen Musikern. Mit mehr als 60 Millionen verkauften Tonträgern und Hits wie „Senza una Donna“ oder „Baila (Sexy Thing)“ begeistert er weltweit sein Publikum. Seine Karriere ist geprägt von Kooperationen mit internationalen Größen wie Eric Clapton, Sting oder Luciano Pavarotti. Der Wien-Auftritt war Teil seiner aktuellen Welttournee, die den Ausnahmekünstler quer durch Europa führt und einmal mehr zeigte, warum Zucchero auch nach über vier Jahrzehnten auf der Bühne zu den ganz Großen der internationalen Musikszene zählt.