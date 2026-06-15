Vor Kindern: Unbekannter droht 44-Jährigem mit dem Erschießen

Ein 44-jähriger Wiener wurde laut eigenen Angaben am späten Sonntagnachmittag in einer S-Bahn von einem ihm unbekannten Mann mit dem Erschießen bedroht. Er rief daraufhin die Polizei.

Der 44-Jährige rief in Wien-Floridsdorf dann kurz vor 18 Uhr die Polizei. Von der Drohung sollen auch seine beiden Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren betroffen gewesen sein, berichten die Beamten nun. Die Ex-Freundin des 44-Jährigen hatte die Kinder in der Zwischenzeit abgeholt.

Tatverdächtiger festgenommen

Gegenüber den Polizisten gab der Mann an, dass die Bedrohung unvermittelt erfolgt sei und es zuvor keinen Kontakt mit dem Unbekannten gegeben habe. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte ein 48-jähriger Mann als Tatverdächtiger in der Thayagasse angehalten und vorläufig festgenommen werden. Zu den Vorwürfen machte er keine Angaben. Ein Alkovortest ergab bei ihm eine Alkoholisierung von 2,18 Promille.