14-Jähriger raubt Bekanntem das Moped, bringt es dann wieder zurück

Der Vorfall hatte sich in Wien-Dobling ereignet. Der 14-jährige mit ungeklärter Staatsbürgerschaft steht im Verdacht, einem 16-jährigen Bekannten mit Schlägen gedroht und anschließend dessen E-Moped geklaut zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden zuvor gemeinsam auf dem Moped unterwegs, so die Polizei. Über den gemeinsamen Freundeskreis erfuhr der 14-Jährige, dass sein Bekannter die Polizei gerufen hat. Daraufhin brachte er das Moped zurück und wurde vorläufig festgenommen.