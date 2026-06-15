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/ ©Pixabay / Brian Merrill
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein weißes Moped.
Der 14-Jährige hat seinem Bekannten das Moped geraubt.
Wien / 19. Bezirk
15/06/2026
Schläge angedroht

14-Jähriger raubt Bekanntem das Moped, bringt es dann wieder zurück

Polizisten haben Sonntagnachmittag, am 14. Juni 2026 gegen 14.30 Uhr, einen 14-jährigen Jugendlichen festgenommen, nachdem dieser ein E-Moped geraubt haben soll.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Der Vorfall hatte sich in Wien-Dobling ereignet. Der 14-jährige mit ungeklärter Staatsbürgerschaft steht im Verdacht, einem 16-jährigen Bekannten mit Schlägen gedroht und anschließend dessen E-Moped geklaut zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden zuvor gemeinsam auf dem Moped unterwegs, so die Polizei. Über den gemeinsamen Freundeskreis erfuhr der 14-Jährige, dass sein Bekannter die Polizei gerufen hat. Daraufhin brachte er das Moped zurück und wurde vorläufig festgenommen.

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