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14-Jähriger raubt Bekanntem das Moped, bringt es dann wieder zurück
Polizisten haben Sonntagnachmittag, am 14. Juni 2026 gegen 14.30 Uhr, einen 14-jährigen Jugendlichen festgenommen, nachdem dieser ein E-Moped geraubt haben soll.
Der Vorfall hatte sich in Wien-Dobling ereignet. Der 14-jährige mit ungeklärter Staatsbürgerschaft steht im Verdacht, einem 16-jährigen Bekannten mit Schlägen gedroht und anschließend dessen E-Moped geklaut zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden zuvor gemeinsam auf dem Moped unterwegs, so die Polizei. Über den gemeinsamen Freundeskreis erfuhr der 14-Jährige, dass sein Bekannter die Polizei gerufen hat. Daraufhin brachte er das Moped zurück und wurde vorläufig festgenommen.
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