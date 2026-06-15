42-Jähriger in Griechenland gesucht, in Wien festgenommen

Weil sie sich von einem Mann verfolgt fühlte, rief eine Frau in Wien-Penzing Sonntagabend die Polizei. Wie sich herausstellte, wird der Mann derzeit in Griechenland wegen des Verdachts der Schlepperei gesucht.

Gegen 20.30 Uhr rief die Wienerin die Polizei, die einen 42-jährigen Ukrainer als Tatverdächtigen anhalten und einer Kontrolle unterziehen konnte. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann rund 2,2 Promille intus hatte. Zusätzlich fanden sie heraus, dass gegen ihn ein europäischer Haftbefehl der griechischen Behörden wegen des Verdachts der Schlepperei besteht. Der 42-Jährige wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.