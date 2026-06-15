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/ ©BMI/ Gerd Pachauer
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt fünf Polizisten auf der Straße.
Die Polizei ist sofort ausgerückt und hat drei Jugendliche angehalten und vorläufig festgenommen.
Wien / 20. Bezirk
15/06/2026
Nacht auf Montag

Anrainer beobachten Jugendliche – dann rufen sie die Polizei

In der Nacht auf Montag, 15. Juni 2026 gegen 1 Uhr, wurde die Polizei nach Wien-Brigittenau gerufen. Dort hatten Anrainer drei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie versuchten die Tür zum Fahrradabstellraum aufzubrechen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)
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Die Beamten eilten daraufhin zum vermeintlichen Tatort und konnten ganz in der Nähe die Tatverdächtigen anhalten und vorläufig festnehmen. Bei den drei Jugendlichen handelt es sich um einen 14-jährigern Syrer sowie einen 15- und einen 17-jährigen Iraker. Bei den dreien stellten die Polizisten im Zuge der Amtshandlung auch eine gestohlene E-Scooter-Batterie sicher. Weitere Ermittlungen sind erzeit im Gange.

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