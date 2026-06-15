Anrainer beobachten Jugendliche – dann rufen sie die Polizei

In der Nacht auf Montag, 15. Juni 2026 gegen 1 Uhr, wurde die Polizei nach Wien-Brigittenau gerufen. Dort hatten Anrainer drei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie versuchten die Tür zum Fahrradabstellraum aufzubrechen.

Die Beamten eilten daraufhin zum vermeintlichen Tatort und konnten ganz in der Nähe die Tatverdächtigen anhalten und vorläufig festnehmen. Bei den drei Jugendlichen handelt es sich um einen 14-jährigern Syrer sowie einen 15- und einen 17-jährigen Iraker. Bei den dreien stellten die Polizisten im Zuge der Amtshandlung auch eine gestohlene E-Scooter-Batterie sicher. Weitere Ermittlungen sind erzeit im Gange.