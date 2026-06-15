Bei Doris Bures: Urenkelin von Republikvater Karl Renner im Parlament zu Gast

Doris Bures freute sich über den hohen Besuch aus den USA besonders: „Es ist mir eine Freude und Ehre, die Familie des zweimaligen Republikgründers Karl Renner im österreichischen Parlament begrüßen zu dürfen“, erklärte sie bei ihrer Führung auf den Spuren Karl Renners durch das Parlamentsgebäude. Margaret Louise Ashley-Hatch ist nämlich aktuell auf Österreich-Besuch und wollte unbedingt auch das Parlament besuchen.

„Mit eurem Besuch kommt ein Hauch großer österreichischer Geschichte…“

Die Urenkelin des Republikvaters ist 79 Jahre alt, lebt in Salt Lake City und war dort in der psychosozialen Rehabilitation tätig. Mit ihrer Familie – darunter auch die Ururenkelinnen von Karl Renner, Evelyn Marie Skidmore und Christine Elaine Hatch – kam sie eben nach Wien. „Mit eurem Besuch kommt ein Hauch großer österreichischer Geschichte, die mit dem Namen Karl Renner verbunden ist, in das österreichische Parlament“, so Bures abschließend.