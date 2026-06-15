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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Doris Bures ganz links mir drei Nachfahren von Karl Renner.
Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (links) führte die Nachfahren von Karl Renner durch das Parlament.
Wien
15/06/2026
"Freude und Ehre"

Bei Doris Bures: Urenkelin von Republikvater Karl Renner im Parlament zu Gast

Die Urenkelin Karl Renners, Margaret Louise Ashley-Hatch und ihre Familie waren am Montag, 15. Juni 2026, bei der Dritten Nationalratspräsidentin Doris Bures im Parlament zu Gast.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)
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Doris Bures freute sich über den hohen Besuch aus den USA besonders: „Es ist mir eine Freude und Ehre, die Familie des zweimaligen Republikgründers Karl Renner im österreichischen Parlament begrüßen zu dürfen“, erklärte sie bei ihrer Führung auf den Spuren Karl Renners durch das Parlamentsgebäude. Margaret Louise Ashley-Hatch ist nämlich aktuell auf Österreich-Besuch und wollte unbedingt auch das Parlament besuchen.

„Mit eurem Besuch kommt ein Hauch großer österreichischer Geschichte…“

Die Urenkelin des Republikvaters ist 79 Jahre alt, lebt in Salt Lake City und war dort in der psychosozialen Rehabilitation tätig. Mit ihrer Familie – darunter auch die Ururenkelinnen von Karl Renner, Evelyn Marie Skidmore und Christine Elaine Hatch – kam sie eben nach Wien. „Mit eurem Besuch kommt ein Hauch großer österreichischer Geschichte, die mit dem Namen Karl Renner verbunden ist, in das österreichische Parlament“, so Bures abschließend.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Doris Bures mit den Nachfahren von Karl Renner.
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Die Nachfahren von Karl Renner waren bei Doris Bures (fünfte von links) im Parlament zu Gast.
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