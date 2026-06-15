Bis zu 26 Grad: Wien erwartet ein freundlicher Dienstag

Am Dienstag, dem 16. Juni, zeigt sich das Wetter in Wien überwiegend sonnig. „Durch den Vormittag geht es zwar leicht getrübt durch hohe Wolken, insgesamt bleibt es aber freundlich“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags ziehen vermehrt kompaktere Wolken über die Stadt. Regen ist nach derzeitigem Stand jedoch nicht zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 13 bis 14 Grad, am Nachmittag werden bis zu 26 Grad erreicht.