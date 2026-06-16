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/ ©The Schwarzenegger Climate Initiative
Das Bild auf 5min.at zeigt Arnold Schwarzenegger beim Special Dinner for Climate Action.
Auch Arnold Schwarzenegger wird zu Gast sein.
Wien
16/06/2026
Klimaschutz

Kamala Harris in Wien: Ex-US-Vizepräsidentin spricht über Klimaschutz

Prominenter Besuch in der Wiener Hofburg: Die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt heute am Austrian World Summit teil. Die von Arnold Schwarzenegger gegründete Klimakonferenz feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Geplant ist ein Gespräch zwischen Harris und Schwarzenegger. Dabei soll es unter anderem um Klimaschutz, Demokratie, Verantwortung und Zusammenhalt gehen. Das Motto des Gipfels lautet „We are unstoppable – Terminate pollution“.

Viele Promis zu Gast

Neben Harris werden auch internationale Gäste aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft erwartet, darunter Tim Walz, Gouverneur von Minnesota, EU-Kommissar Dan Jørgensen und Aktivistin Heather Mills. Schauspieler Richard Gere wird per Video zugeschaltet. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker stehen auf dem Programm. Der Austrian World Summit versteht sich als Plattform für konkrete Lösungen im Kampf gegen Umweltverschmutzung und Klimakrise.

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