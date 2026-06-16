Kamala Harris in Wien: Ex-US-Vizepräsidentin spricht über Klimaschutz

Prominenter Besuch in der Wiener Hofburg: Die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt heute am Austrian World Summit teil. Die von Arnold Schwarzenegger gegründete Klimakonferenz feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen.

Geplant ist ein Gespräch zwischen Harris und Schwarzenegger. Dabei soll es unter anderem um Klimaschutz, Demokratie, Verantwortung und Zusammenhalt gehen. Das Motto des Gipfels lautet „We are unstoppable – Terminate pollution“.

Viele Promis zu Gast

Neben Harris werden auch internationale Gäste aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft erwartet, darunter Tim Walz, Gouverneur von Minnesota, EU-Kommissar Dan Jørgensen und Aktivistin Heather Mills. Schauspieler Richard Gere wird per Video zugeschaltet. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker stehen auf dem Programm. Der Austrian World Summit versteht sich als Plattform für konkrete Lösungen im Kampf gegen Umweltverschmutzung und Klimakrise.