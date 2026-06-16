Dieser Irrtum kostet Wiener Haushalte bis zu 800 Euro im Jahr

„Mindestens haltbar bis“ heißt nicht „zu verbrauchen bis“: Viele Lebensmittel in Wiener Haushalten landen zu früh im Mistkübel. Pro Haushalt und Jahr werden Lebensmittel im Wert von bis zu 800 Euro weggeworfen.

Studien zeigen, dass etwa zehn Prozent der Lebensmittelabfälle in Österreich auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zurückgehen, oft weil es falsch verstanden wird. „Wir werfen Lebensmittel weg, die noch völlig in Ordnung sind – nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Das ist nicht nur teuer für Haushalte, sondern auch eine enorme Belastung für das Klima und Ressourcenverschwendung“, erläutert Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Anschauen, riechen, kosten

Das Mindesthaltbarkeitsdatum zeigt den Tag, bis zu dem die optimale Qualität garantiert wird. Viele Lebensmittel sind weit über dieses Datum hinaus genießbar – besonders trockene Produkte wie Nudeln, Reis oder lang haltbare Konserven, sofern sie ungeöffnet und richtig gelagert wurden. Anschauen, riechen, kosten – und erst dann entscheiden, ob das Lebensmittel in den Magen oder in den Mistkübel kommen soll.

Strenger bei „Zu verbrauchen bis“

Strikt einhalten sollte man das Datum beim Aufdruck „Zu verbrauchen bis“ auf Produkten wie leicht verderblichem frischen Fisch oder Fleisch. Die Website wenigermist.at informiert über den richtigen Umgang mit Lebensmitteln und Abfallvermeidung.