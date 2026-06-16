37-Jährigen geschlagen und getreten: Polizei sucht jetzt diesen Mann

In Wien-Brigittenau wird derzeit nach einem Mann gesucht, der in der S-Bahnstation Traisengasse einen 37-Jährigen schwer verletzt haben soll.

Anfang April dieses Jahres wurde ein 37-jähriger Mann am Bahnsteig 2 der S-Bahnstation Traisengasse in Wien-Brigittenau im Zuge eines Handyraubes schwer verletzt. Ein unbekannter Täter hat das Opfer geschlagen und getreten, eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe

Nun wurden seitens der Polizei auch Bilder des Verdächtigen veröffentlicht. Die Beamten bitten darum, dass Zeugen sich mit ihnen unter der Nummer 01 31310 62800 oder 01 31310 62210 in Verbindung setzen. Hinweise können auch anonym gegeben werden. Die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen findet ihr in der folgenden Infobox.