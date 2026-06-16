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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind mehrere Cobra-Beamte.
Die Frau wurde in einer Wohnung in Wien-Brigittenau festgenommen.
Wien / 20. Bezirk
16/06/2026
Am Montag

2021 Raub in Polen begangen? Gesuchte Frau in Wien festgenommen

Montagvormittag, am 15. Juni 2026, wurde eine Frau in Wien festgenommen. Sie soll 2021 in Polen einen Raub begangen haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Zielfahnder des Wiener Landeskriminalamtes haben am Montag, 15. Juni 2026 gegen 10.55 Uhr, in der Pasettistraße in Wien-Brigittenau eine 41-jährige Polin festgenommen. Sie soll im Jahr 2021 einen Raub in Polen begangen haben und wurde mittels EU-Haftbefehl gesucht. Die Ermittler konnten die Frau in einer Wohnung ausfindig machen und nahmen sie widerstandslos fest, nachdem die WEGA-Kräfte die Wohnung zwangsweise öffneten. Die 41-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht.

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