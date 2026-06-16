2021 Raub in Polen begangen? Gesuchte Frau in Wien festgenommen

Zielfahnder des Wiener Landeskriminalamtes haben am Montag, 15. Juni 2026 gegen 10.55 Uhr, in der Pasettistraße in Wien-Brigittenau eine 41-jährige Polin festgenommen. Sie soll im Jahr 2021 einen Raub in Polen begangen haben und wurde mittels EU-Haftbefehl gesucht. Die Ermittler konnten die Frau in einer Wohnung ausfindig machen und nahmen sie widerstandslos fest, nachdem die WEGA-Kräfte die Wohnung zwangsweise öffneten. Die 41-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht.