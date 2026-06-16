Zu laut Musik gehört: Nachbarschaftsstreit artet aus

Zum Streit ist es wegen Musiklärms gekommen, der 29-Jährige – und mutmaßliche Lärmverursacher – soll daraufhin mit Tritten und Schlägen gegen seinen Nachbarn vorgegangen sein. Zudem hat er, so die Polizei, die Lebensgefährtin des Nachbarn mit dem Umbringen bedroht. Die herbeigerufenen Beamten haben den 29-Jährigen anschließend vorläufig festgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem wurde er wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.