Mit über 2 Promille: 35-Jähriger droht seinem Vater und seiner Oma

Ein 35-jähriger Pole steht im Verdacht, seinen Vater und seine Großmutter in einer Wohnung im 2. Wiener Bezirk mit dem Umbringen bedroht zu haben. Er wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Montagabend, am 15. Juni 2026 gegen 18 Uhr. Im Zuge des Streits mit seinem Vater und der Großmutter dürfte der Tatverdächtige immer aggressiver geworden sein und seine Angehörigen mit einem Küchenmesser in der Hand verbal bedroht haben, so die Polizei. Die Kräfte der Sondereinheit WEGA haben den 35-Jährigen schließlich widerstandslos festgenommen. Gegen ihn wurden Betretungs-, Annäherungs- und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er hatte über zwei Promille Alkohol im Blut, weitere Ermittlungen sind aktuell noch im Gange.