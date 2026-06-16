Sechs Festnahmen bei Schwerpunktaktion in Wien

Montagnachmittag, am 15. Juni 2026 zwischen 14.45 und 17.30 Uhr, hat in der Mariahilfer Straße, am Christian-Broda-Platz und am Wiener Westbahnhof eine Schwerpunktaktion der Polizei stattgefunden.

Ziel dieser Aktion waren insbesondere fremdenpolizeiliche Kontrollen sowie die Ahndung von Übertretungen nach dem Wiener Landessicherheitsgesetz. Insgesamt hat man gemeinsam mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien 32 Identitätsfeststellungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz und 26 nach dem Fremdenpolizeigesetz durchgeführt.

Auch Stadt Wien erstattet eine Anzeige

Weiters wurden sieben Verwaltungsanzeigen erstattet und sechs Personen nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen, berichten die Beamten. Seitens der Stadt Wien wurden unter anderem noch eine Anzeige nach der Straßenkunstverordnung, fünf Personenkontrollen, eine Räumung von Unrat sowie fünf Organmandate verzeichnet. In der Alkoholverbotszone am Westbahnhof haben die Polizisten keine Verstöße festgestellt.