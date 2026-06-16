„Bussi von der Insel“: Donauinselfest bringt Merch-Kollektion zurück

Beim Donauinselfest 2026 gibt es nicht nur Musik und Unterhaltung, sondern auch neue Souvenirs zum Mitnehmen. Erstmals seit Langem gibt's wieder eine eigene Merchandise-Kollektion, die nur auf der Insel erhältlich ist.

Wer sich ein Stück Donauinselfest mit nach Hause nehmen möchte, hat heuer wieder die Gelegenheit dazu. Das größte Open-Air-Festival Europas mit freiem Eintritt, das heuer bereits zum 43. Mal stattfindet, bringt eine eigene Merchandise-Kollektion auf den Markt. Verkauft werden die Artikel ausschließlich während des Festivalwochenendes von 3. bis 5. Juli direkt auf der Donauinsel.

„Bussi von der Insel“

Die Auswahl reicht von praktischen Alltagsbegleitern bis hin zu typischen Festival-Erinnerungsstücken. Besucher können unter anderem faltbare Trinkflaschen, Caps mit dem Aufdruck „Bussi von der Insel“ oder die mittlerweile bekannten Donauinselfest-Socken erwerben. Ergänzt wird das Angebot heuer erstmals durch Merchandise-Artikel von Künstlerinnen und Künstlern, die auf den Festbühnen auftreten. Die Preise bewegen sich zwischen zwei und 20 Euro. Erhältlich sind die Produkte an einem eigenen Merch-Stand nahe der Hauptbühne sowie bei einem mobilen Verkaufsstand, der täglich über das Festivalgelände unterwegs ist.

Donauinsel-Feeling zum Mitnehmen

„Das Donauinselfest ist mehr als ein Festival – es ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl gibt’s heuer auch zum Mitnehmen“, erklärt Projektleiterin Julia Healy. Mit den neuen Fanartikeln sollen Besucher die Erinnerung an das Festival auch nach dem Sommer bewahren können. Das Donauinselfest findet von 3. bis 5. Juli auf der Wiener Donauinsel statt. Jahr für Jahr lockt die Veranstaltung hunderttausende Besucher mit Musik, Unterhaltung und freiem Eintritt an.