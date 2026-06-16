Arnold Schwarzenegger sendet klare Botschaft aus Wien

Mit prominenten Gästen aus Politik, Kirche und Gesellschaft ist heute der AUSTRIAN WORLD SUMMIT in Wien eröffnet worden. Arnold Schwarzenegger nutzte das Jubiläum der Klimakonferenz für einen eindringlichen Appell.

Bereits zum zehnten Mal geht heuer der AUSTRIAN WORLD SUMMIT in Wien über die Bühne.

Bereits zum zehnten Mal geht heuer der AUSTRIAN WORLD SUMMIT in Wien über die Bühne.

Arnold Schwarzenegger hat am Donnerstag den 10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT in Wien eröffnet und dabei eine klare Botschaft formuliert: „Nur erneuerbare Energien sind verlässlich.“ Vor internationalen Gästen sprach sich der gebürtige Steirer und ehemalige Gouverneur von Kalifornien für einen raschen Ausstieg aus fossilen Energieträgern aus und verwies auf die Abhängigkeit von Staaten wie Russland oder dem Iran.

Kamala Harris erstmals wieder auf internationaler Bühne

Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Auftritt von Kamala Harris. Die ehemalige US-Vizepräsidentin absolvierte beim Klimagipfel ihren ersten internationalen Auftritt seit dem US-Wahlkampf 2024. Gemeinsam mit Schwarzenegger diskutierte sie über Klimaschutz, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Harris betonte dabei, dass Klimaschutz und leistbares Leben kein Widerspruch seien. Saubere Energie sei heute vielerorts bereits günstiger als fossile Alternativen. Gemeinsam mit Schwarzenegger zeigte sie sich überzeugt: „We are unstoppable.“

Die Menschen haben es verstanden – sie wollen der Umweltverschmutzung ein Ende setzen. Und sie haben gesehen, was passiert, wenn wir uns auf fossile Energien aus instabilen Ländern wie Russland und dem Iran verlassen. Das ist nicht nur ungesund, sondern auch unzuverlässig“

Arnold Schwarzenegger

Papst Leo XIV. schaltete sich zu

Für einen besonderen Moment sorgte Papst Leo XIV., der sich per Videobotschaft an die Teilnehmer wandte. Trotz zahlreicher globaler Krisen rief er zu Hoffnung und entschlossenem Handeln auf. Die Gesellschaft müsse sich stärker am Gemeinwohl orientieren und wirtschaftliche Entscheidungen auf Solidarität und Menschenwürde aufbauen.

Österreich als Vorreiter bei erneuerbarer Energie

Auch zahlreiche österreichische Spitzenpolitiker waren vertreten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen bezeichnete Klimaschutz als „logische Notwendigkeit“ und nicht als ideologische Frage. Bundeskanzler Christian Stocker erklärte, Klimapolitik sei heute auch Sicherheitspolitik. Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig verwies darauf, dass Österreich bereits mehr als 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser, Wind und Sonne erzeugt. Dies mache das Land unabhängiger von fossilen Energieimporten und internationalen Krisen.

Klimagipfel feiert zehnjähriges Jubiläum

Der von Schwarzenegger gegründete AUSTRIAN WORLD SUMMIT fand heuer bereits zum zehnten Mal statt. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren zu einer internationalen Plattform für Klimaschutz, Innovation und nachhaltige Technologien entwickelt. Organisatorin Monika Langthaler betonte, dass die Lösungen für viele Herausforderungen längst vorhanden seien – nun gehe es darum, diese auch konsequent umzusetzen.