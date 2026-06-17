ESC-Fans aufgepasst: Wiener Linien verschenken jetzt diese Souvenirs

Der Eurovision Song Contest ist vorbei, die Erinnerungen daran bleiben. Wer sich ein besonderes Souvenir sichern möchte, hat Ende Juni die Chance dazu: Die Wiener Linien verschenken hunderte ESC-Bim-Flaggen.

Der Eurovision Song Contest 2026 hat Wien im Mai in Ausnahmezustand versetzt. Auch die Wiener Linien standen ganz im Zeichen des internationalen Musikwettbewerbs und schmückten ihre Straßenbahnen mit speziellen ESC-Fahnen. Nun werden diese Erinnerungsstücke an Fans verschenkt. Mehrere hundert Fahnen können am 22. und 23. Juni kostenlos im Infocenter U2xU5 der Wiener Linien abgeholt werden.

Eine Fahne pro Person

Was die Fans beachten sollten: „Die Fahnen waren einen Monat bei jeder Witterung im Einsatz, deshalb können manche Fahnen Abnutzungen aufweisen“, heißt es seitens der Wiener Linien. Ausgegeben wird jeweils eine Fahne pro Person, allerdings ohne Fahnenstange. Eine Reservierung ist nicht möglich. Die Ausgabe erfolgt nach dem Prinzip „solange der Vorrat reicht“.