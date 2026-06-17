Klimaanlagen lösten Vergiftung aus – zwei Wiener im Krankenhaus

Mit den steigenden Temperaturen greifen viele Menschen zu mobilen Klimageräten. Doch genau diese können unter bestimmten Umständen lebensgefährlich werden, wie ein aktueller Fall aus Wien zeigt.

Ein gefährlicher Zwischenfall in Wien zeigt, welche Risiken bei unsachgemäßem Betrieb von Klimageräten und Gasthermen entstehen können. Wie die Stadt Wien bekannt gab, wurden a, Dienstagabend (16. Juni) zwei Personen mit erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Werten ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Bewohner mussten ebenfalls medizinisch untersucht werden.

Unterdruck verhinderte Abzug

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in einer Wohnung in der Schwaigergasse im 21. Bezirk. Nachdem im Krankenhaus erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte festgestellt worden waren, wurde die Berufsfeuerwehr Wien alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei mobile Klimageräte gleichzeitig betrieben worden waren. Die Geräte leiteten ihre warme Abluft über Schläuche nach draußen. „Dadurch entstand in der Wohnung Unterdruck, der verhinderte, dass die Abluft der Gastherme ungehindert durch den Rauchfang abziehen konnte“, schildert die Stadt. Stattdessen gelangten sie zurück in die Wohnräume. Die Feuerwehr öffnete die Fenster und belüftete die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter.

Unsichtbare Gefahr

Kohlenstoffmonoxid gilt als besonders tückisch, weil das Gas weder sichtbar noch riechbar ist. Gelangt es in den Körper, blockiert es den Sauerstofftransport im Blut. Betroffene klagen zunächst oft über Kopfschmerzen, Schwindel oder grippeähnliche Symptome. In höheren Konzentrationen besteht Lebensgefahr.

Berufsfeuerwehr Wien warnt

Die Berufsfeuerwehr Wien weist darauf hin, dass Gasthermen grundsätzlich sicher sind, wenn sie regelmäßig gewartet werden. Problematisch könne es jedoch werden, wenn gleichzeitig Geräte betrieben werden, die Luft aus der Wohnung nach draußen befördern. Dazu zählen neben mobilen Klimaanlagen auch manche Dunstabzugshauben. Zusätzlich können hohe Außentemperaturen die Situation verschärfen. Bei großer Hitze kann sich im Rauchfang eine Art Luftstau bilden, wodurch Abgase schlechter abziehen.

Im Notfall sofort handeln

Die Berufsfeuerwehr empfiehlt, beim Betrieb einer Gastherme im Sommer ausreichend zu lüften und Türen sowie Fenster in dem betreffenden Raum geöffnet zu halten. Außerdem sollten Thermen und Rauchfänge regelmäßig überprüft und gewartet werden. Treten Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit auf, sollte der betroffene Bereich sofort verlassen und umgehend Feuerwehr oder Rettung verständigt werden.