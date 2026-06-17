Festnahme in Wien eskaliert: Zwei Polizisten verletzt

In Wien-Hernals eskalierte am Dienstagabend ein Festnahmeversuch. Wie die Polizei informiert, stellte sich während einer laufenden polizeilichen Amtshandlung heraus, dass gegen einen 28-jährigen Mann eine aufrechte Ausreiseverpflichtung besteht. Als die Beamten dies bemerkten, reagierte der Mann sofort und versuchte, in Richtung Ottakringer Straße zu flüchten. Er rannte zum Huberpark, schlug das dortige Tor hinter sich zu und setzte seine Flucht in Richtung Steinergasse fort.

Zwei Polizisten verletzt

Im Bereich der Geblergasse war schließlich Endstation: Einem Beamten gelang es, dem Flüchtenden den Weg abzuschneiden und ihn anzuhalten. Doch dann eskalierte die Situation: Im Zuge der anschließenden Festnahme leistete der 28-jährige Türke erheblichen Widerstand, indem er mehrfach um sich trat und schlug. „Der Mann konnte schließlich nur unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden. Bei dem Vorfall wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Beide konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen“, schildert die Polizei abschließend.