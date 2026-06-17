Schwerpunktaktion in Wien: Polizei greift bei E-Scooter-Fahrern durch

Bei einem groß angelegten Schwerpunkt kontrollierte die Wiener Polizei Radfahrer und E-Scooter-Lenker. Die Bilanz: Zahlreiche Strafen und mehrere E-Scooter, die deutlich schneller unterwegs waren als erlaubt.

Bei einer Schwerpunktaktion gegen E-Scooter- und Radfahrer griff die Polizei in Wien am Dienstag durch.

Bei einer Schwerpunktaktion gegen E-Scooter- und Radfahrer griff die Polizei in Wien am Dienstag durch.

Die Landesverkehrsabteilung Wien führte am Dienstag (16. Juni) eine umfangreiche Schwerpunktaktion durch. Im Fokus standen dabei vor allem E-Scooter-Lenker und Radfahrer. Ziel war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verstöße konsequent zu ahnden.

60 Anzeigen, 177 Organmandate

Im Zuge der Kontrollen stellten die Beamten insgesamt 60 Anzeigen aus. Dazu kamen 177 Organmandate und 53 Abmahnungen. Besonders häufig wurden Verstöße bei Rotlicht festgestellt: 16 Radfahrer und drei E-Scooter-Lenker missachteten laut Polizei eine rote Ampel. Außerdem wurden 96 Alkoholvortests durchgeführt. In zehn Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

E-Scooter deutlich zu schnell unterwegs

Besonderes Augenmerk legte die Polizei auch auf die technische Überprüfung von E-Scootern. Acht Fahrzeuge wurden hinsichtlich ihrer Bauartgeschwindigkeit kontrolliert. Dabei wurden Geschwindigkeiten von bis zu 55 km/h festgestellt. Weitere gemessene Werte lagen bei 42, 44, 45, 47 und 53 km/h. Damit waren die Fahrzeuge deutlich schneller unterwegs als die erlaubten 25 km/h.

Unfälle registriert

Während des Schwerpunktes wurden zudem drei Verkehrsunfälle mit Sachschaden aufgenommen. In einem Fall erfolgte eine Anzeige wegen Fahrerflucht. Darüber hinaus wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen einen bislang unbekannten Täter erstattet.