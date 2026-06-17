Beherzter Zeuge verfolgte mutmaßlichen Fahrraddieb durch Wien

Mit einer Zange soll ein Mann in Rudolfsheim-Fünfhaus gestern versucht haben, ein Fahrradschloss zu knacken. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Verdächtigen wenig später festnehmen.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagnachmittag (16. Juni) in Rudolfsheim-Fünfhaus möglicherweise einen versuchten Fahrraddiebstahl aufgedeckt. Er beobachtete laut Angaben der Polizei einen Mann, der in der Grassigasse versucht haben soll, mit einer Zange das Schloss eines Fahrrads aufzubrechen.

Zeuge verfolgte Verdächtigen

Als dies misslang, entfernte sich der Verdächtige. Der Zeuge verständigte die Polizei und folgte dem Mann unauffällig. In der Begegnungszone „Wasserwelt“ konnten Beamte den 41-jährigen türkischen Staatsbürger schließlich anhalten. Dieser hatte nach Angaben der Polizei bereits ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad dabei. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine Zange, ein Klappmesser, mehrere vermutlich gestohlene Akkus und Kabel sowie rezeptpflichtige Medikamente. Der Mann zeigte sich zunächst geständig, bestritt die Vorwürfe später jedoch. Er wurde festgenommen und angezeigt.