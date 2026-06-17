Unternehmen sollen für AMS-„Zwischenparken“ zahlen

Wenn Arbeitnehmer bei Auftragsflauten arbeitslos gemeldet und später wieder eingestellt werden, zahlt oft die Allgemeinheit die Rechnung. Die AK Wien fordert nun Konsequenzen.

Unternehmen melden Mitarbeiter bei Auftragslücken arbeitslos und stellen sie später wieder ein – diese Praxis kostet laut Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) jährlich bis zu 700 Millionen Euro. Die Arbeiterkammer (AK) Wien fordert nun, dass Betriebe einen Teil dieser Kosten übernehmen.

Gastronomie und Leiharbeitsfirmen als Beispiele

Nicht nur Saisonbetriebe greifen auf das sogenannte „Zwischenparken“ zurück, wie die AK Wien betont. Gemeint ist damit, dass Beschäftigte bei vorübergehend fehlender Arbeit abgemeldet werden, Arbeitslosengeld beziehen und später wieder eingestellt werden. Laut AK passiert das etwa in der Gastronomie an Schlechtwettertagen im Sommer, wenn kurzfristig weniger Personal benötigt wird. Auch Leiharbeitsfirmen würden dieses Modell regelmäßig nutzen: Läuft ein Auftrag aus, endet das Dienstverhältnis, die Beschäftigten melden sich beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos und werden beim nächsten Auftrag erneut angestellt. Ähnlich könne es bei kurzfristigen Bauarbeiten oder anderen Auftragslücken ablaufen. Aus Sicht der AK wird das System damit längst nicht mehr nur in klassischen Saisonbranchen verwendet.

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Kosten trägt die Allgemeinheit

Die Folge: Die Kosten für die Arbeitslosigkeit landen laut AK bei der Allgemeinheit. Das WIFO schätzt die jährlichen Ausgaben, die durch solche Unterbrechungen von Dienstverhältnissen entstehen, auf bis zu 700 Millionen Euro. Die Arbeiterkammer fordert deshalb eine Reform. Unternehmen, die Beschäftigte überdurchschnittlich oft „zwischenparken“, sollen sich künftig finanziell an den dadurch entstehenden Kosten beteiligen. Als mögliche Modelle nennt die AK eine Abgabe bei der Auflösung von Dienstverhältnissen oder ein System, das das bisherige Verhalten eines Unternehmens berücksichtigt. „Nur so kann das System fair und zukunftsfähig gestaltet werden“, betont Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales der AK Wien.