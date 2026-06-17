7 Firmenpleiten pro Tag in Wien: Immer mehr Insolvenzen in der Gastro

Laut aktueller Hochrechnung des KSV1870 sind im ersten Halbjahr 2026 in Wien 1.291 Unternehmen von einer Insolvenz betroffen. Das sind rund 38 Prozent der 3.401 insolventen Unternehmen in Österreich.

Während im Handel und am Bau im Vergleich zum Vorjahr leichte Rückgänge verzeichnet wurden, spitzte sich die Lage im Gastgewerbe deutlich zu: Hier stiegen die Insolvenzen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um rund 20 Prozent an.

Während im Handel und am Bau im Vergleich zum Vorjahr leichte Rückgänge verzeichnet wurden, spitzte sich die Lage im Gastgewerbe deutlich zu: Hier stiegen die Insolvenzen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um rund 20 Prozent an.

Die Bundeshauptstadt Wien verzeichnet fast 40 Prozent aller Firmenpleiten im ersten Quartal des Jahres 2026, das gibt der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am heutigen Mittwoch, den 17. Juni bekannt. Unternehmensinsolvenzen in Wien sind jedoch im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. In der Gastronomie ist hingegen ein Anstieg zu verzeichnen.

Trotzdem ein Rückgang von 4,6 Prozent

Laut aktuellen KSV1870-Zahlen gab es im ersten Halbjahr 2026 in Wien 1.291 Unternehmensinsolvenzen – das entspricht etwa 38 Prozent der insgesamt 3.401 Fälle in ganz Österreich. Dennoch liegt Wien damit 4,6 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Für das Gesamtjahr wird prognostiziert, dass die Zahlen in etwa das Niveau des Vorjahres erreichen werden.

7 Firmenpleiten pro Tag

Das sind um 62 weniger als im ersten Halbjahr 2025, bedeutet aber dennoch, dass in der Bundeshauptstadt 7 Firmenpleiten pro Tag zu verzeichnen sind. „Das ist ein trotz der leicht rückläufigen Zahlen sehr hoher Wert, der belegt, dass die Stadt Wien nach wie vor mit insgesamt sehr hohen Insolvenzzahlen konfrontiert ist“, beurteilt Mag. Jürgen Gebauer, Leiter Unternehmensinsolvenz Wien/NÖ/Bgld den aktuellen Trend dennoch mit großer Vorsicht. „Die wirtschaftliche Gesamtsituation der Wiener Unternehmenslandschaft ist nach wie vor äußerst angespannt. Die immer noch sehr hohen Energiepriese, die Inflation, die instabile Lage im Nahen Osten, steigende Personalkosten, aber auch eine schwächelnde Konsumnachfrage bilden eine Kombination, die zahlreiche Unternehmen vor große Herausforderungen stellt“, ergänzt Jürgen Gebauer.

Weiterer Anstieg bei abgewiesenen Insolvenzen

In Wien scheiterten 48 Prozent der Insolvenzen (623 Fälle) bereits an den Verfahrenskosten, da die Firmen völlig vermögenslos waren. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 bedeutet dies einen Anstieg von über 12 Prozent. Der langjährige Trend zu massiver Vermögenslosigkeit bleibt damit ungebrochen. „Leider wird durch die Abweisung mangels Kostendeckung eine geordnete Abwicklung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens verunmöglicht und ist der Schaden für die Gläubiger noch größer, da Sie ihre Forderungen jedenfalls zur Gänze abschreiben müssen. Aber auch für finanziell gesunde Unternehmen ist diese Entwicklung gefährlich, da einige dieser de facto zahlungsunfähigen Unternehmen nach wie vor am Markt agieren“, beobachtet Gebauer diese Entwicklung mit großer Sorge.

Geschätzte Passiva in Wien bei knapp 1,1 Milliarden Euro

Die Wiener Insolvenzverbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Der Grund: Es gab deutlich weniger milliardenschwere Immobilienpleiten, die das Ergebnis der Vorjahre massiv in die Höhe getrieben hatten. Die größte Insolvenz des laufenden Jahres bleibt trotzdem im Immobiliensektor – und zwar mit der Georg-Coch-Platz Immobilien GmbH & GmbH OG erneut ein Unternehmen aus dem SIGNA-Netzwerk.

Immer mehr Gastronomie-Betriebe betroffen

Die Branchen-Hotspots bei den Wiener Unternehmensinsolvenzen waren im ersten Halbjahr 2026 der Handel (211 Fälle) und die Bauwirtschaft (186 Fälle), gefolgt vom Tourismus und der Gastronomie auf Rang drei (162 Fälle). Während im Handel und am Bau im Vergleich zum Vorjahr leichte Rückgänge verzeichnet wurden, spitzte sich die Lage im Gastgewerbe deutlich zu: Hier stiegen die Insolvenzen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um rund 20 Prozent an.

Die größten Insolvenzen 2026 in Wien Georg-Coch-Platz Immobilien GmbH & GmbH OG, Konkurs, Passiva 320,0 Mio

Helmut Essl, geb. 16.07.1970, Inhaber der Helmut Essl Management e.U., Konkurs, Passiva 45,0 Mio

StreamView GmbH, Konkurs, Passiva 36,6 Mio

Pfarrwiese Condos, Konkurs, Entwicklungs GmbH, Konkurs, Passiva 35, 0 Mio

Prof. DI Dr. Gerhard Kraml, geb. 16.05.1948, Konkurs, Passiva 33,0 Mio





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 14:32 Uhr aktualisiert