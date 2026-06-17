Sparmaßnahmen der ÖBB: Ost-Österreich hart getroffen

Lang wurde verhandelt, nun steht fest: Die Errichtung der Verbindungsstrecke zwischen dem Flughafen Wien und Bruck an der Leitha wird um zwei Jahre nach hinten verschoben.

Zwischen 2027 und 2032 fließen 19,5 Milliarden Euro in das Schienennetz. Das sind 200 Millionen Euro weniger als im vorangegangenen Plan vorgesehen waren.

Zwischen 2027 und 2032 fließen 19,5 Milliarden Euro in das Schienennetz. Das sind 200 Millionen Euro weniger als im vorangegangenen Plan vorgesehen waren.

Nach schwierigen Verhandlungen zwischen der Regierung und den Bundesländern hat die Bundesregierung den neuen ÖBB-Rahmenplan am Mittwoch beschlossen. Dass das milliardenschwere Schienen-Ausbauprogramm wegen des harten Sparkurses der Regierung gekürzt werden muss, stand bereits fest. Bis zum Schluss blieb allerdings ein großes Geheimnis, welche konkreten Bahnprojekte tatsächlich dem Rotstift zum Opfer fallen.

Tirol setzt sich gegen Niederösterreich durch

Die Würfel sind gefallen – mit einem klaren Gewinner: Tirol hat sich im Verhandlungspoker gegen Niederösterreich durchgesetzt, wie der „Standard“ berichtet. Der 3,1 Milliarden Euro teure Nordzulauf zum Brenner Basistunnel zwischen Kufstein und dem Knoten Radfeld bleibt unangetastet. Das Großprojekt wird wie ursprünglich geplant ab 2030 realisiert und soll 2039 finalisiert sein.

Warten auf Flughafen-Verbindungsstrecke nach Bruck an der Leitha

Gespart wird dafür bei der Flughafen-Verbindungsstrecke nach Bruck an der Leitha: Das 2,4 Milliarden Euro schwere Projekt wird auf der Zeitachse um zwei Jahre nach hinten verschoben. Die Bagger rollen nun erst 2030 (statt 2028), die Züge sollen ab 2037 rollen. Diese Verschiebung bringt dem ÖBB-Rahmenplan kurzfristig eine Entlastung in dreistelliger Millionenhöhe.

Auch Ausbau Meidling-Mödling verspätet sich

Auch der viergleisige Ausbau zwischen Wien-Meidling und Mödling verzögert sich und wird erst 2037 statt 2035 fertiggestellt. Laut ÖBB hat diese Verschiebung jedoch keine finanziellen, sondern logistische Ursachen: Da in Wien zeitgleich Großprojekte wie die Modernisierung der Stammstrecke und der Verbindungsbahn anstehen, lassen sich die Baustellen betrieblich nicht anders koordinieren. Ein willkommener Nebeneffekt für das Budget ist die dadurch entstehende Entlastung dennoch.

Rahmenplan: 200 Millionen Euro weniger als ursprünglich vorgesehen

Der ÖBB-Rahmenplan verliert an Volumen: Zwischen 2027 und 2032 fließen 19,5 Milliarden Euro in das Schienennetz. Das sind 200 Millionen Euro weniger als im vorangegangenen Rahmenplan und sogar 1,6 Milliarden Euro weniger als im Zeitraum 2024–2029. Angesichts dieser Zahlen steht fest, dass die über Jahre angewachsenen Ausbauprojekte nun spürbar zusammengestrichen werden müssen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 15:05 Uhr aktualisiert