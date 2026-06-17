Fassadenteile stürzen auf Fahrzeug: Wiener Hotel behördlich gesperrt

Weil Fassadenteile auf ein Auto fielen, kontrollierte die Gruppe Sofortmaßnahmen ein Gebäude in Favoriten. Aufgrund schwerer Mängel mussten die Behörden das Haus, in dem sich auch ein Hotel befindet, komplett sperren.

Der Innenhof: Voll mit Sperrmüll, Bauschutt und verschiedenen Gegenständen. Einige Ablagerungen erreichten eine Höhe von bis zu vier Metern.

Der Innenhof: Voll mit Sperrmüll, Bauschutt und verschiedenen Gegenständen. Einige Ablagerungen erreichten eine Höhe von bis zu vier Metern.

Wie am heutigen Mittwoch, den 17. Juni 2026 bekannt wurde, musste ein Gebäude in Wien Favoriten (10. Bezirk) aufgrund von schweren Mängeln behördlich gesperrt werden. Es waren erhebliche Sicherheitsmängel, auf die die Gruppe Sofortmaßnahmen, das Bezirksamt, Berufsfeuerwehr Wien, Wiener Netze und andere Dienststellen der Stadt in dem Haus stießen.

Sperrmüll, Bauschutt, Gegenstände

Der Innenhof war demnach großflächig mit Sperrmüll, Bauschutt und verschiedenen Gegenständen verstellt. Einige Ablagerungen erreichten eine Höhe von bis zu vier Metern. Fluchtwege waren durch gelagerte Türstöcke und Baumaterialien stark beeinträchtigt.

Akute Absturzgefahr

Die Zustände im Gebäude seien katastrophal: Im ersten Obergeschoss herrschte durch fehlende Fußbodenteile akute Absturzgefahr. Die Behörden konnten das Haus, in dem laut Stadt auch ein Hotel betrieben wurde, wegen der enormen Brandlast nur unter Lebensgefahr inspizieren. Weil zudem ein gültiger Stromvertrag fehlte, drehten die Wiener Netze den Strom für das gesamte Gebäude ab. Es folgte die behördliche Sperrung.