Riesiger Erfolg! Promis sammeln 8.500 Euro für schwerkranken Raphael (9)

Dass ein paar Wassertropfen von oben absolut keine Chance gegen eine riesige Portion Hilfsbereitschaft haben, hat das Benefiz-Boccia-Turnier für den schwerkranken Raphael am Samstag bewiesen. Insgesamt kamen 8.500 Euro zusammen.

Zu den durch Spenden gesammelten 7.800 Euro packte die Geschäftsführung des Sporttreff Pachler noch einmal den Rest oben drauf, um die Summe final zu erhöhen. Insgesamt kamen damit ganze 8.500 Euro zusammen.

Zu den durch Spenden gesammelten 7.800 Euro packte die Geschäftsführung des Sporttreff Pachler noch einmal den Rest oben drauf, um die Summe final zu erhöhen. Insgesamt kamen damit ganze 8.500 Euro zusammen.

Für den neunjährigen Raphael und seine alleinerziehende Mutter ist das Leben alles andere als leicht. Schwere gesundheitliche Einschränkungen bestimmen den Alltag: Raphael ist nonverbal, kann nicht selbstständig gehen und wird per Sonde ernährt. Da er zusätzlich unter einer schweren kindlichen Epilepsie leidet, gleicht kein Tag dem anderen – und jeder Einzelne bedeutet für ihn und seine Liebsten eine neue, große Aufgabe.

Teure Medikamente, Mutter in Teilzeit

Medikamente und Therapien sind teuer. Monatlich werden Medikamente in Höhe von 1.200 Euro benötigt, Raphaels alleinerziehende Mutter kann nur Teilzeit arbeiten. Durch geänderte Rahmenbedingungen hat sich die Situation für die Familie weiter verschärft, es entfiel die Befreiung von der Rezeptgebühr, Mutter „Princessa“ muss nun auch noch 30 Prozent mehr für Medikamente bezahlen. Um hier Abhilfe zu verschaffen, hat Musikmanager Thomas Hetlinger eine Benefizveranstaltung ins Leben gerufen.

Zahlreiche Teilnehmer und Unterstützer bei Benefiz-Veranstaltung in Wien-Liesing

Genau darum war der Sporttreff Pachler in Wien-Liesing am vergangenen Samstag, den 14. Juni, auch rappelvoll: Zahlreiche Teilnehmer, gut gelaunte Gäste und auch Prominente versammelten sich zum Benefiz-Boccia-Turnier. Sie alle kamen mit einem gemeinsamen Ziel: Raphaels Familie spürbar unter die Arme zu greifen und ein wunderschönes Zeichen des Zusammenhalts zu setzen.

©Christine Fröschl Sport, Spaß und Unterstützung: Die Boccia-Teams zeigten vollen Einsatz.

Regen konnte Hilfsbereitschaft nicht stoppen

Der Startschuss für das Benefiz-Boccia-Turnier stand zunächst unter keinem guten Stern. Düstere Wetterberichte und graue Wolken am Himmel ließen Schlimmes erahnen, und die Sorge vor dem großen Regen wuchs. Doch das, worum es an diesem Tag eigentlich ging, war absolut wetterfest: Die überwältigende Hilfsbereitschaft so vieler Menschen, die gekommen waren, um einem ganz besonderen Jungen unter die Arme zu greifen.

Teams gaben alles für Raphael

Die Begeisterung war schon Wochen vor dem Anpfiff riesig: In kürzester Zeit meldeten sich viele Teams an, um für Raphael alles zu geben. Unter den hochmotivierten Spielern mischte sich auch prominente Schützenhilfe. So formierten Sänger Von Gründorf und Magier Tony Rei ein unschlagbar unterhaltsames Duo. Der Zauberkünstler nahm das Turnier allerdings wörtlich und sorgte mit magischen Einlagen nicht nur für staunende Gesichter, sondern versuchte auch augenzwinkernd, die Konkurrenz mit kleinen Tricks aus dem Konzept zu bringen.

„Boccia ist ein tolles Spiel für kleine Leute. Da muss ich mich nicht so weit nach unten beugen.“ Kabarettist Christoph Fälbl

Viele lachende Gesichter

Für geballte Sport- und Humor-Kompetenz sorgten Rapid-Legende Stephan Marasek – immerhin vierfacher österreichischer Meister – und Kabarettist Christoph Fälbl, die als kongeniales Duo antraten. Muskelkraft der besonderen Art brachten die Prater-Catcher Ricky Sky und Sultanov auf die Bahn. Sie versicherten zwar schmunzelnd, die Boccia-Kugeln nicht gleich bis in die Wiener Innenstadt zu katapultieren, flößten der Konkurrenz mit ihrer Statur aber trotzdem ordentlich Respekt ein. Nebenbei packten die beiden Schwergewichte auch noch überall an, wo Hilfe gebraucht wurde, und hielten das Event am Laufen. Mit Ferdinand Pachler war zudem ein ehemaliger Boxprofi vor Ort. Wolfgang Beer und Frankie Fortyn lieferten die musikalischen Highlights des Tages, während Kabarettist Manfred Brunner und Organisator Thomas Hetlinger das Publikum charmant und humorvoll durch das Programm leiteten.

©Christine Fröschl Veranstalter Thomas Hetlinger mit Kabarattist Christoph Fälbl.

Riesentorte als Überraschung

Ein echter Hingucker war die beeindruckende Riesentorte von Starkonditor Lukas Stiegler, die er extra für Raphael kreiert hatte. Sofort schnellten die Handys in die Höhe, um das Kunstwerk zu fotografieren. Ein echter Promi-Moment, schließlich beliefert Stiegler, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, normalerweise Hochkaräter wie die Stars des FC Bayern München.

Insgesamt 8.500 Euro an Spenden

8.500 Euro für Raphael! Das ist das großartige Ergebnis dieses besonderen Tages. Zu den durch Spenden gesammelten 7.800 Euro packte die Geschäftsführung des Sporttreff Pachler noch einmal den Rest oben drauf, um die Summe final zu erhöhen. Ein starkes Zeichen der Solidarität!

©Christine Fröschl Ein Gruppenfoto durfte natürlich auch nicht fehlen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 17:23 Uhr aktualisiert