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auf dem bild von 5min.at sieht man wien.
Auch in Wien Nußdorf gibt es morgen wieder Temperaturen von über 30 Grad.
Wien
17/06/2026
Weiterhin heiß

Heiß und sonnig: So wird der Donnerstag in Wien

Packt die Badesachen ein: Am Donnerstag wird es richtig heiß mit Spitzenwerten bis zu 32 Grad. Die Sonne zeigt sich oft, und selbst wenn zwischendurch mal ein paar dickere Wolken vorbeiziehen, bleibt es überall trocken.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Heiß und trocken: Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad. Vorübergehende Bewölkung stört das freundliche Wetter kaum. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind.

Geringe Schauer-und Gewitterneigung

Tagsüber bilden sich zwar wieder einige Quellwolken. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt aber gering. Der Wind weht nur schwach. Im Wiener Umland und in Niederösterreich auf 1.500Meter Seehöhe sind Temperaturen um die 18 Grad zu erwarten.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar?

Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt.
Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege.
Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild.
Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein.
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