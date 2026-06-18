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/ ©Daniel Zupanc
Bild auf 5min.at zeigt die Nasenbären im Tierpark Schönbrunn
Die vier jungen Weißrüssel-Nasenbären unternehmen derzeit ihre ersten Ausflüge im Tiergarten Schönbrunn.
Wien
18/06/2026
Nachwuchs

Süße Kletterkünstler: Tierischer Trubel bei den Nasenbären in Wien

Große Aufregung im Tiergarten Schönbrunn: Vier junge Weißrüssel-Nasenbären erkunden nach Wochen im Versteck erstmals die Außenanlage. Besucher können die neugierigen Jungtiere ab sofort beim Klettern beobachten.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)
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In der tierischen Wohngemeinschaft im Tiergarten Schönbrunn ist derzeit besonders viel los. Vier junge Weißrüssel-Nasenbären, die sich die Anlage mit den Brillenbären teilen, unternehmen ab sofort ihre ersten Ausflüge ins Freie. Die Geburt liegt schon etwas zurück, denn bereits Ende März brachte ein jüngeres Weibchen den Nachwuchs zur Welt.

Auf Entdeckungstour

Dass die Kleinen erst jetzt zu sehen sind, hat einen biologischen Grund, wie Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck erklärt: „Nasenbären sind Nesthocker. Sie kommen blind zur Welt und verbringen ihre ersten sechs bis sieben Lebenswochen gut versteckt in Baumnestern. Deshalb waren sie für unsere Besucherinnen und Besucher bisher kaum zu sehen.“ Inzwischen ist das Quartett – bestehend aus zwei Weibchen und zwei Männchen – flügge und überaus neugierig geworden. Sie erkunden die Umgebung und haben mittlerweile auch schon Bekanntschaft mit dem Rest der Nasenbären gemacht.

Bild auf 5min.at zeigt die Nasenbären im Tierpark Schönbrunn
©Daniel Zupanc |
In der naturnahen Anlage können die Jungtiere klettern und nach Insekten suchen.
Bild auf 5min.at zeigt die Nasenbären im Tierpark Schönbrunn
©Daniel Zupanc |
In der naturnahen Anlage können die Jungtiere klettern und nach Insekten suchen.
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