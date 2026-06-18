Süße Kletterkünstler: Tierischer Trubel bei den Nasenbären in Wien

In der tierischen Wohngemeinschaft im Tiergarten Schönbrunn ist derzeit besonders viel los. Vier junge Weißrüssel-Nasenbären, die sich die Anlage mit den Brillenbären teilen, unternehmen ab sofort ihre ersten Ausflüge ins Freie. Die Geburt liegt schon etwas zurück, denn bereits Ende März brachte ein jüngeres Weibchen den Nachwuchs zur Welt.

Auf Entdeckungstour

Dass die Kleinen erst jetzt zu sehen sind, hat einen biologischen Grund, wie Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck erklärt: „Nasenbären sind Nesthocker. Sie kommen blind zur Welt und verbringen ihre ersten sechs bis sieben Lebenswochen gut versteckt in Baumnestern. Deshalb waren sie für unsere Besucherinnen und Besucher bisher kaum zu sehen.“ Inzwischen ist das Quartett – bestehend aus zwei Weibchen und zwei Männchen – flügge und überaus neugierig geworden. Sie erkunden die Umgebung und haben mittlerweile auch schon Bekanntschaft mit dem Rest der Nasenbären gemacht.