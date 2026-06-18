Nach Raubüberfall: Polizei sucht nach diesem Mann

Attacke am Edmund-Hawranek-Platz: Drei Jugendliche wurden von einer Gruppe attackiert und ausgeraubt. Die Wiener Polizei bittet nach einer Anordnung der Staatsanwaltschaft um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach einem brutalen Raubüberfall auf drei Jugendliche im vergangenen Februar in Wien-Floridsdorf bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden Lichtbilder eines Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben.

Was ist passiert?

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 8. Februar 2026 gegen 20.40 Uhr am Edmund-Hawranek-Platz. Laut den Ermittlern passte der gesuchte Mann gemeinsam mit mindestens zwei noch unbekannten Mittätern drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 19 Jahren ab. Die Täter forderten die Burschen auf, ihre Wertgegenstände herauszugeben. Als diese die Herausgabe verweigerten, sollen die Täter sie mit Faustschlägen attackiert, ihnen eine Umhängetasche und eine Jacke entrissen und damit in unbekannte Richtung geflüchtet sein“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien.

Opfer im Krankenhaus behandelt

Die drei Jugendlichen wurden bei der Attacke teilweise schwer verletzt. Sie mussten noch vor Ort von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den flüchtigen Tätern verlief ohne Erfolg. Im Zuge der weiteren Ermittlungen durch die Beamten des Landeskriminalamts Wien (Außenstelle Nord) konnten nun jedoch Lichtbildaufnahmen gesichert werden.

Kennst du diesen Mann?

Die Polizei bittet um Hinweise an 01-31310-67210 (Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord)