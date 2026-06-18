Raub in Wien: Täter schlug mit Kochtopf auf Opfer ein

Horror-Szenario in Wien-Meidling: Ein 19-jähriger Österreicher trat die Tür einer Wohnung ein, attackierte den Mieter mit einem Kochtopf und raubte Wertgegenstände. Bei der Flucht sprang er aus dem Fenster.

Am Mittwochabend (17. Juni 2026) gegen 20 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk alarmiert. Im Vorgarten des Wohnhauses trafen die Einsatzkräfte auf ein völlig aufgelöstes Paar: einen 31-jährigen Mann mit sichtbaren, schweren Verletzungen im Kopfbereich und seine geschockte 22-jährige Partnerin.

Beide schilderten den Polizisten unglaubliche Szenen:

Sie befanden sich in ihrer gemeinsamen Wohnung, als plötzlich ein Unbekannter heftig gegen die Eingangstür schlug und diese schließlich gewaltsam eintrat. Ohne Vorwarnung stürzte sich der Eindringling auf den 31-Jährigen, schlug mit den Fäusten und schließlich sogar mit einem Kochtopf auf den Mann ein. Anschließend schnappte sich der Angreifer die Handtasche sowie die Geldbörse der jungen Frau.

Flucht aus der eigenen Wohnung

Während der rabiate Täter die Räumlichkeiten im ersten Stock nach weiteren Wertgegenständen durchsuchte, nutzte das Paar die Chance: Ihnen gelang durch die offenstehende Wohnungstür die Flucht ins Freie, wo sie sofort den Notruf wählten. Als die Polizei kurz darauf die Wohnung betrat, war der Verdächtige noch anwesend. Beim Anblick der Beamten sprang der Mann kurzerhand durch ein geöffnetes Fenster im ersten Stock und ergriff die Flucht. Weit kam er jedoch nicht: Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß holten die Polizisten den Flüchtigen ein.

Festnahme unter Suchtgifteinfluss

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 19-jährigen österreichischen Staatsbürger. Laut Polizeiangaben schien der junge Mann deutlich unter dem Einfluss von Suchtgift zu stehen. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Das geraubte Diebesgut – die Handtasche und die Geldbörse – verlor der 19-Jährige offenbar auf der Flucht. Es wurde entlang seiner Fluchtroute von den Beamten sichergestellt und den rechtmäßigen Besitzern bereits wieder zurückgegeben. Das 31-jährige Opfer des Angriffs wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt nun die weiteren Ermittlungen.