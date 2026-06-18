250 Euro gefordert: Bewaffneter ging auf Bauarbeiter in Meidling los

Ein 24-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag Bauarbeiter in einem Wohnhaus mit einer Axt und einer Eisenstange mit dem Umbringen bedroht. Der verwirrte Angreifer wurde festgenommen.

Am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr: Ein sichtlich aufgebrachter Mann hatte Arbeiter in dem Wohngebäude attackiert. Der Grund für den plötzlichen Ausraster: Der 24-Jährige beschuldigte die Männer, seine im Keller gelagerten Habseligkeiten gestohlen zu haben. Er forderte von den Arbeitern eine sofortige Entschädigung in der Höhe von 250 Euro. Als diese sich weigerten, stellte er sich ihnen bewaffnet in den Weg und drohte wiederholt, sie umzubringen.

Zugriff im Kellergeschoss

Als die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling kurz darauf am Einsatzort eintrafen, hatte sich die Situation bereits in den Untergrund verlagert. Der Tatverdächtige hatte sich in das Kellergeschoss des Hauses zurückgezogen. Dort stießen die Polizisten schließlich auf den Mann und konnten ihn erfolgreich anhalten. Der 24-jährige syrische Staatsangehörige zeigte sich jedoch auch gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ und zunehmend aggressiv. Zudem machte er auf die Beamten einen stark verwirrten Eindruck.

Untersuchungshaft in Aussicht gestellt

Aufgrund seines Verhaltens und des dringenden Verdachts einer psychischen Erkrankung wurde der Mann zunächst von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. In weiterer Folge wurde er über eine Festnahmeanordnung festgenommen. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde bereits die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.